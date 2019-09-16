Gazeteci Değişim Programı başvuru süresi çarşambaya kadar uzatıldı

Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği (KTGB)’den verilen bilgiye göre, değişim programı, KTGB, Basın Emekçileri Sendikası ve Kıbrıs Gazeteciler Sendikası ortaklığında¸ Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı(AGİT) önderliğinde düzenleniyor. Kıbrıs'ın kuzeyinden seçilecek olan gazetecilerin Güneyde, Güney’den seçilecek gazetecilerin ise Kuzey’de 5 gün görev yapması öngörülen program,
15 Ekim-31 Aralık tarihleri arasında gerçekleştirilecek.
Değişim programına katılacak gazetecilerin yolculuk masrafları, geçim masrafları ve konaklama masrafları AGİT Basın Özgürlüğü Teşkilatı tarafından ödenecek.
Başvuru hakkında basinsen1972@gmail.com, gazetecilerbirligi@yahoo.com veya cyjourun@logosnet.cy.net adreslerine posta gönderilerek yardım istenilebilir.
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