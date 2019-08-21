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Gazeteci Değişim Programı için başvurular 15 Eylül’e kadar

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Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı-AGİT önderliğinde geçtiğimiz yıl düzenlenen gazeteci değişim programı, bu yıl da yineleniyor.
Gazeteci Değişim Programı için başvurular 15 Eylül’e kadar

Başvurular 15 Eylül 2019 tarihine kadar devam edecek.

Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği’nden yapılan açıklamaya göre, Basın Emekçileri Sendikası, Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği ve Kıbrıs Gazeteciler Sendikası ortaklığında başlatılacak değişim programıyla, Kıbrıs'ın kuzeyinden seçilecek gazeteciler güneyde; güneyden seçilecek gazeteciler ise kuzeyde 5 gün görev yapacak.

Başvurular örgütlerin e-mail adreslerine yapılabilecek. Değişim programı 15 Ekim 2019 - 31 Aralık 2019 tarihleri arasında öngörülüyor. 

ŞARTLAR

Kıbrıs'ın kuzeyinde mesleğini icra eden gazetecilerin başvuruda bulunabilmesi için aşağıdaki şartları karşılaması gerekiyor:

1- Gazetecilik, iletişim, siyasal çalışmalar ya da benzer bir üniversiteden ve/veya gazetecilik, iletişim veya siyasal çalışmalar yüksek lisans mezunu olmak, ya da aynı oranda mesleki deneyimi olmak;

2-Blog ve serbest gazetecilik de dahil olmak üzere gazetecilik/medya/iletişim  alanlarında aktif olarak çalışıyor olmak;

(CV'nin yanısıra 12 aydan eski olmamak üzere 3 haber örneği gönderilmesi gerekiyor) 

4- İngilizce ve/veya Yunanca konuşup yazabilmek;

5- Çok dilli ve çok kültürlü ortamlarda çalışabilecek durumda olmak;

6- Minimum denetim ve son teslim tarihlerine uyabilecek olmak. 

Değişim programına katılacak gazetecilerin AGİT Basın Özgürlüğü Teşkilatı tarafından yolculuk masrafları, geçim masrafları ve konaklama masraflarının ödeneceği dikkate alınarak, adayların banka hesap numarası vermesi de gerekiyor. 

Başvurularda cinsiyet eşitliğinin dikkate alınacağı kaydedilen açıklamaya göre, başvurular sırasında tüm dini, etnik ve sosyal geçmişe sahip insanların bulunmasına önem veriliyor. 

15 Eylül 2019 tarihine kadar yapılabilecek olan başvurular, Kıbrıs Gazeteciler Sendikası, Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği ve Basın-Sen yönetimleri tarafından değerlendirilecek. 

Değişim programına katılmak isteyen ve daha detaylı bilgi isteyen gazetecilerin örgütlere şu e-mail adreslerinden ulaşabileceği kaydedildi:

“Basın-Sen: basinsen1972@gmail.com 
Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği: gazetecilerbirligi@yahoo.com 
Kıbrıs Gazeteciler Sendikası: cyjourun@logosnet.cy.net” 

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