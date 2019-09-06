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Gazeteci Değişim Programı için başvurular 15 Eylül’e kadar

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Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı-AGİT önderliğinde geçtiğimiz yıl düzenlenen gazeteci değişim programına başvuruların 15 Eylül’e kadar devam edeceği hatırlatıldı.
Gazeteci Değişim Programı için başvurular 15 Eylül’e kadar

Basın Emekçileri Sendikası, Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği ve Kıbrıs Gazeteciler Sendikası ortaklığında başlatılacak değişim programıyla, Kıbrıs'ın kuzeyinden seçilecek gazeteciler güneyde; güneyden seçilecek gazeteciler ise kuzeyde 5 gün görev yapacak.

Başvurular örgütlerin e-mail adreslerine yapılabilecek. Değişim programı 15 Ekim - 31 Aralık 2019 tarihleri arasında öngörülüyor. 

Gazeteciler Birliği’nden yapılan açıklamaya göre, Kıbrıs'ın kuzeyinde mesleğini icra eden gazetecilerin başvuruda bulunabilmesi için gerekli şartlar şöyle: 

1- Gazetecilik, iletişim, siyasal çalışmalar ya da benzer bir üniversiteden ve/veya gazetecilik, iletişim veya siyasal çalışmalar yüksek lisans mezunu olmak, ya da aynı oranda mesleki deneyimi olmak;
2-Blog ve serbest gazetecilik de dahil olmak üzere gazetecilik/ medya/ iletişim alanlarında aktif olarak çalışıyor olmak; (CV'nin yanısıra 12 aydan eski olmamak üzere 3 haber örneği gönderilmesi gerekmektedir) 
4- İngilizce ve/veya Yunanca konuşup yazabilmek;
5- Çok dilli ve çok kültürlü ortamlarda çalışabilecek durumda olmak;
6- Minimum denetim ve son teslim tarihlerine uyabilecek olmak.

Değişim programına katılacak gazetecilerin AGİT Basın Özgürlüğü Teşkilatı tarafından yolculuk masrafları, geçim masrafları ve konaklama masraflarının ödeneceği dikkate alınarak, adayların banka hesap numarası vermesi de gerektiği kaydedildi. 

Başvurularda cinsiyet eşitliğinin dikkate alınacağı belirtildi.

Başvurular için örgütlerin e-mail adresleri şöyle: “Basın-Sen: basinsen1972@gmail.com, Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği: gazetecilerbirligi@yahoo.com, Kıbrıs Gazeteciler Sendikası: cyjourun@logosnet.cy.net.” 

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