Gazeteci Deniz Yücel’e 2 yıl 9 ay hapis cezası

Almanya’da yaşayan Die Welt gazetesi muhabiri Deniz Yücel, “terör örgütü propagandası yapmak” suçundan 2 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Yücel, yazdığı bir makale nedeniyle 14 Şubat 2017 tarihinde gözaltına alınarak tutuklanmış ve yaklaşık bir yıl sonra serbest bırakılmıştı.

İstanbul 32. Ağır Ceza Mahkemesinde yapılan duruşmaya, bir süre tutuklu kaldıktan sonra tahliye edilen ve Almanya’ya giden sanık Deniz Yücel katılmadı. Yücel’i avukatı Veysel Ok temsil etti. Alman konsolosluğundan bazı görevliler de duruşmayı takip etti.

Sanık adına esasa ilişkin savunma yapan avukat Veysel Ok, müvekkilinin beraatini istedi.

Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti, sanık Yücel’i ‘PKK/KCK silahlı örgütünün propagandasını yapmak’ suçundan 1 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı.

Sanığın, üzerine atılı suçu basın ve yayın yoluyla işlediği gerekçesiyle cezasını önce 2 yıl 3 aya çıkaran heyet, suçu değişik zamanlarda zincirleme olarak işlediğini değerlendirerek cezayı 2 yıl 9 ay 22 güne yükseltti.

Sanığın suç sonrası ve yargılama aşamasındaki davranışlarını dikkate alarak, cezada takdiri indirim uygulanmasına yer olmadığına hükmeden heyet, ‘FETÖ silahlı terör örgütünün propagandasını yapmak’ ve ‘halkı kin ve düşmanlığa tahrik’ suçlarından ise beraatine karar verdi.

DAVANIN GEÇMİŞİ

Gazeteci Deniz Yücel, 14 Şubat 2017’de gözaltına alınmış ve 27 Şubat’ta çıkarıldığı mahkeme tarafından söz konusu suçlamalardan tutuklanmıştı.

Almanya, Deniz Yücel’in tutuklanmasına büyük tepki göstermiş, Dışişleri Bakanlığı sözcüsü davayla ilgili olarak hükümetin “hızlı ve hukuk devletine uygun bir yargılama” talep ettiğini söylemişti.

Deniz Yücel davasıyla ilgili olarak Ankara ile temasların sürdüğünü söyleyen Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü “Arkasını bırakmayacağız” diye konuşmuştu.

İddianame uzun süre hazırlanmamış ve Deniz Yücel demir parmaklıklar ardında tutulmuş, Almanya’nın baskıları ve yoğun diplomasi sonucu iddianame Şubat 2018’de yayınlanmıştı.

Silivri Cezaevi’nde yaklaşık bir yıl tutuklu kalan Yücel hakkında savcılık, toplam 4 yıldan 18 yıla kadar hapis cezası talebiyle iddianame düzenlemişti. İddianameyi kabul eden İstanbul 32. Ağır Ceza Mahkemesi de 16 Şubat 2018’de Yücel’in tahliyesine karar vermişti.

Deniz Yücel bu tarihten sonra Türkiye’yi terk etmiş, yaşadığı yer olan Almanya’ya gitmişti.