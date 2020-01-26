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Gazeteci Ekmekçi’den Akıncı’ya sert eleştiriler… "çözüm için beş imzadan biri Türkiye’nin; onu da kaybettik bu beş yılda…"

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Gazeteci Ekmekçi’den Akıncı’ya sert eleştiriler… "çözüm için beş imzadan biri Türkiye’nin; onu da kaybettik bu beş yılda…"
Gazeteci Ekmekçi’den Akıncı’ya sert eleştiriler… "çözüm için beş imzadan biri Türkiye’nin; onu da kaybettik bu beş yılda…"

Haber Kıbrıs Genel Yayın Yönetmeni Hüseyin Ekmekçi kişisel sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşım ile Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’yı eleştirdi “Müzakere masasında ne kazandık?” sorusunu sordu.

Cumhurbaşkanı Akıncı’nın “Berlin çözüm için umut oldu…” açıklaması üzerine paylaşımda bulunan Ekmekçi, Akıncı’nın Berlin’deki açıklamasını hatırlatarak Berlin belgesinde, 11 Şubat belgesinden yeni hiçbir şey olmadığını vurguladı.

Ekmekçi’nin paylaşımı şöyle:

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı diyor ki; “Berlin çözüm için umut oldu…”

Allah Allah… Hani devrilen trendi ve raya oturttuyduk.

Bu Arada Devrilen tren de Eroğlu tarafından imzalanan 11 Şubat belgesiydi. Berlin belgesine, 11 Şubat belgesinden yeni hiçbir şey yok…

Yani beş yılda aslında Eroğlu’nun bıraktığı noktaya ancak gelebildik; ki ne dönüşümlü başkanlık, ne siyasi eşitlik kazandık.

Şimdi bana biri anlatsın; bu beş yılda, nereye ilerledik? Müzakere masasında ne kazandık? İlerleme nerede?

“Türkiye’ye Dik duruş” dışında, yeni bir motivasyonumuz var mı çözüm için?

Hatta, çözüm için beş imzadan biri Türkiye’nin; onu da kaybettik bu beş yılda…

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