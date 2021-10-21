Gazeteci Erk Acarer: Müstehcen videolar devam edecek

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in iddiaları ile gündeme gelen Halil Falyalı geçtiğimiz günlerde polise teslim olmuş, kalp rahatsızlığı nedeniyle hastane kaldırılmıştı.

Gazeteci Erk Acarer ise geçtiğimiz günlerde Falyalı'nın KKTC'de siyasetçilerin müstehcen videolarıyla şantaj yaptını öne sürmüştü.

BAŞBAKAN'DAN AÇIKLAMA

KKTC'de siyasetçilerle yakın ilişkileri bulunan, adanın kuzeyindeki kumar organizasyonu ve uyuşturucu ağının en önemli ayağı olduğunu iddia edilen Halil Falyalı'nın tutuklanmasının ardından 'müstehcen' bir video kaydı sosyal medyaya sızdırılan Başbakan Ersan Saner, açıklama yapmış, "Konu sadece ben değilim. Saldırıya uğrayan ben, ailem, partim ve siyaset kurumumuzdur" diyen Saner, "Teknolojik olanaklardan alabildiğince yararlanılarak kurgulanan bu video ile çok çirkin bir itibar suikastının hedefi oldum" ifadelerini kullanmıştı.

Gazeteci Erk Acarer, sosyal medya hesabından tartışmaya ilişkin yeni paylaşımlarda bulundu.

Skandalın hükümet ortağı Demokrat Parti'ye ulaştığını ifade eden Acarer, ''Kıbrıs’tan edindiğimiz bilgiler skandalın büyüdüğü ve hükümet ortağı Demokrat Parti’ye (DP) ulaştığı yönünde. Kıbrıs kamuoyu ve basını çalkalanıyor. Benzer iddiaların gündeminde şimdi de DP Genel Başkan yardımcısı Tözün Tunalı var'' diye yazdı.

Acarer'in paylaşımları şöyle: