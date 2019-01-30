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Gazeteci Fatih Portakal emekli oluyor

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Portakal mıdır, mandalina mıdır" sözleriyle hedef aldığı gazeteci Fatih Portakal, "Geldiğin gibi gitmeyi bileceksin" paylaşımı yaparak, elinde tuttuğu emeklilik belgesini paylaştı.
Gazeteci Fatih Portakal emekli oluyor

Fox TV ana haber sunucusu Fatih Portakal, Twitter hesabı üzerinden emekliliğe ayrılacağı mesajını paylaştı. Kısa süre önce Cumhurbaşkanı Erdoğan ile tartışma yaşayan Portakal, "Gelmesini bildiğin gibi gitmesini de bilmek önemli" dedi.

Fatih Portakal paylaştığı mesajında, elinde emeklilik kurumundan aldığı belgeyi tutarak, "E artık koltuğu bırakma zamanı gelmiş anlaşılan" ifadesini kullanarak "tekaütlüğüm hayırlı olsun" dedi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 2018 Aralık ayında gazeteci Portakal'ı hedef alan sözler sarfetmiş, "Birileri çıkmış portakal mıdır, mandalina mıdır, narenciye midir sokağa çağırıyor. Haddini bil haddini. Bilmezsen haddini, bu millet patlatır enseni" demişti.

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Erdoğan'ın Portakal'a yönelik sözlerinin sebebi ise gazetecinin ana haber bülteninde, Fransa'daki Sarı Yelekliler eylemlerinden bahsederken, hükümet mensubu isimlerin polis şiddetine dair açıklamalarını hatırlatması ve "Hadi bakalım barışçıl bir eylemle zamları, doğal gaz zamlarını protesto edelim. Hadi bakalım, yapalım. Yapabilecek miyiz? Kaç kişi çıkacak korkudan endişeden sokağa? Kaç kişi çıkar sokağa Allah aşkına söyler misiniz? Bireysel ve toplumsal muhalefeti baskı altına almaya ve yıldırmaya çalışıyorlar. En doğal hak ama uygulanamıyor. Fransa olmuş, Türkiye olmuş çok da fark etmiyor açıkçası" açıklaması olmuştu.

Hakkında soruşturma başlatılan Fatih Portakal, Erdoğan'ın sözleri sonrası kendisine yönelik başlayan tartışmada, televizyon ekranlarından bu konuda açıklama yapmayacağını söylemişti.

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