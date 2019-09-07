  • BIST 98.987
  • Altın 276,745
  • Dolar 5,7143
  • Euro 6,3121
  • Lefkoşa 24 °C
  • Mağusa 24 °C
  • Girne 26 °C
  • Güzelyurt 21 °C
  • İskele 24 °C
  • İstanbul 21 °C
  • Ankara 20 °C
SON DAKİKAZeytinyağı ithaline izin 

Gazeteci Fehmi Koru, Ali Babacan'ın partisi için tarih verip yer alacak isimleri açıkladı

»
Gazeteci Fehmi Koru, Ali Babacan'ın partisi için tarih verip yer alacak isimleri açıkladı
Gazeteci Fehmi Koru, Ali Babacan'ın partisi için tarih verip yer alacak isimleri açıkladı

Gazeteci Fehmi Koru, Ali Babacan liderliğinde kurulacak yeni partiye dair değerlendirmelerde bulundu. Koru, "Abdullah Gül, Beşir Atalay, Mehmet Şimşek ve Haşim Kılıç oluşumun içinde. Bu ay içerisinde kamuoyunun karşısına çıkacaklarını tahmin ediyorum" diye konuştu.

 

Yazar Fehmi Koru, Habertürk'ten Kübra Par'ın sorularını yanıtladı. Ali Babacan öncülüğünde kurulması hedeflenen yeni oluşumun formatıyla ilgili değerlendirmelerini anlatan Koru, "Tayyip Erdoğan ve AK Parti karşıtlığı yapılırsa şansları yok" yorumunu yaptı.

 

Koru'nun açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:

Ali Babacan'a telkinler yapıldı, kendisi de temaslarında böyle oluşum ihtiyacını fark ettiği için ikna oldu. İkincisi nasıl parti? Bu yönde fikir alışverişinin yaşandığını zannediyorum. Babacan 100'ün üzerinde isimle birebir görüşmeler gerçekleştirdi. En uzak gördüğü kişilerden başlayarak onların görüşlerini alarak kendi kafasındaki projeyi izah etti. Bu görüşmeler sırasında karşılıklı teklifleşme, taahhütleşme sözkonusu değil. Şimdi kadronun belirlenmesi aşamasına gidiliyor.

GÜL, ATALAY, ŞİMŞEK VE HAŞİM KILIÇ OLUŞUMUN İÇİNDE'

Abdullah Gül en başından beri bu işin içerisinde. Ama işin liderliği Ali Babacan'da. Başından itibaren süreci takip ediyor. Kendisi de temaslarda bulunuyor. Zannediyorum böyle bir teklifle karşılaşırsa oturup, düşünecektir. İşin sonuna kadar da içinde olacağını düşünüyorum. Kurucu kadrosunda olması elzem görünüyorsa olmaması için bir sebep yok. Beşir Atalay da öyle. Devlette önemli görevler üstlenmiş bürokratlar da böyle bir oluşum içerisinde. Haşim Kılıç'ın da bu oluşumun içinde olacağını düşünüyorum. Mehmet Şimşek bildiğim kadarıyla hareketin içinde. Ama kurucu olacağı anlamına gelmiyor. Şimşek'in ismi baştan beri anılıyor. Birol Aydemir'le birlikte şu anda devletten emekli olmuş her alandan şu anda bu oluşumun tabanını oluşturmaya çalışıyorlar.

'TAYYİP ERDOĞAN VE AK PARTİ KARŞITLIĞI YAPILIRSA ŞANSLARI YOK'

Kurucu kadroyu oluşturduktan sonra çeşitli kademelerde hazırlanmakta olan partinin kurucu belgeleri o zaman gündeme gelecek, o sırada topluma neyi 'vaat edecekleri' belirleyeceklerdir. Yeni oluşumcuların başka partileri karşılarına almak gibi bir derdi olmayacak, kendileri neyse onu anlatacaklar. Yeni oluşum bir parti olarak ortaya çıkacaksa bu gerçekten yeni olmasıyla bir anlam kazanabilir. Tayyip Erdoğan karşıtlığı ve AK Parti karşıtlığıyla sahneye çıkarlarsa unun bir anlamı olacağını sanmıyorum. AK Parti'ye hedef alan bir oluşumun AK Parti'den oy devşireceğini zannetmiyorum. Ancak yepyeni bir söylem ilgiyle karşılanacaktır. Bir takvimleri olduğunu biliyorum. Yakın, fazla gecikmeden böyle bir çıkış yapılacağını biliyorum. Bu ay içerisinde olacağını düşünüyorum''.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Adana'da polis baskını sırasında uyuşturucuyu eşinin sütyenine gizleyen kişi tutuklandı06 Eylül 2019 Cuma 17:56
  • Kaftancıoğlu: O kaybetti, biz kazandık06 Eylül 2019 Cuma 17:45
  • Kaftancıoğlu: Bu dava İstanbul’u yeniden halka vermek üzere yola çıkmış bir il başkanını cezalandırma davasıdır06 Eylül 2019 Cuma 17:41
  • Murat Yetkin: Ankara kulislerinde Demirtaş çıkacak, Kaftancıoğlu girecek fısıltısı06 Eylül 2019 Cuma 17:29
  • Canan Kaftancıoğlu'na 9 yıl 8 ay 20 gün hapis cezası verildi06 Eylül 2019 Cuma 16:16
  • Son Dakika: Kaftancıoğlu'na 9 yıl 8 ay 20 gün hapis cezası verildi06 Eylül 2019 Cuma 15:52
  • TV5’e 'Pelikan' cezası: 2 defa daha “Pelikan” derse yayın lisansı iptal edilecek06 Eylül 2019 Cuma 15:30
  • 6-7 Eylül'ün tanıklarının anlatıları: İstiklal Caddesi eşyadan bir metre yükselmişti06 Eylül 2019 Cuma 15:27
  • Canan Kaftancıoğlu yeniden hâkim karşısında06 Eylül 2019 Cuma 15:16
  • Barış Akademisyenleri’ne ilk beraat06 Eylül 2019 Cuma 15:15
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti