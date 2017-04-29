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Gazeteci Gürkan’ın “Mat-Mehmet Ali Talat” adlı kitabı tanıtıldı

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Gazeteci Gürkan’ın “Mat-Mehmet Ali Talat” adlı kitabı tanıtıldı
Gazeteci Nezire Gürkan’ın ikinci Cumhurbaşkanı ve eski başbakanlardan Mehmet Ali Talat ile röportajlarından oluşan “MAT-Mehmet Ali Talat” adlı kitap tanıtıldı.

Tanıtım/imza etkinliği’ne, Mehmet Ali Talat’ın yanısıra, bazı milletvekilleri, gazeteciler ve kitapseverler katıldı. Etkinlikte Mehmet Ali Talat ve Nezire Gürkan isteyenlerin kitabını da imzalayarak hatıra fotoğrafı çektirdi.

Işık Kitabevi sorumlusu Nahide Merlen, Işık Kitabevi olarak MAT kitabını basmaktan gurur duyduklarını belirterek, MAT’ın Nezire Gürkan’ın Mehmet Ali Talat’la gerçekleştirdiği röportajlardan oluştuğunu, kitapta yer alan röportajlardan birinin ilk kez bu kitapta yayınlandığını vurguladı.

Nezire Gürkan’ın olayların ve kişilerin bilinmeyen yanlarını ortaya çıkaran bir gazeteci olduğuna işaret eden Merlen, MAT’ın Işık Kitabevi’nin 93. Nezire Gürkan’ın 3. Kitabı olduğunu kaydetti.

GÜRKAN

Gürkan, MAT’ın çok hazırlıklı planlı bir kitap olmadığını, gelişmelerin tesadüflerin ürünü olduğunu dile getirerek, “tetikleyen Rum liderlerden Hristofyas’ın kitabı oldu. O kitabı okuyunca oradaki bazı şeylerin yanıtlanması gerektiğine inandım, Ben gazeteciyim TAK ajansında çalışıyorum benim yapabileceğim şeyler sınırlıydı. Görüşlerimi başkanla paylaştım” dedi.

Talat’la konu üzerinde düşündüklerini ve yanıtlanması gereken konular olduğuna karar vererek röportaj teklifi götürdüğünü, röpartaj sonrasında yaptığı arşiv taramasında kendisinin 5 Yıllık Cumhurbaşkanlığı döneminde Talat’la 25 civarında ropörtaj yapan çok şanslı bir gazeteci olduğunu fark ettiklerini anlatan Gürkan, geçmiş röportajlardan bugüne dair anlam ifade edenlerden bir seçki oluşturduklarını ve son yaptıklarını da ekleyerek kitap haline getirdiklerini söyledi.

Röportajların hem Talat’a hem ülkeye dair güncel ifadeler içerdiğini belirten Gürkan, “röportajların müzakere süreciyle ilgili de çok ciddi doneler ve tekrar yapıldığının göstergesi olduğunu” kaydetti.

Gürkan, o zamanki röportajlarla bugünkülerde sadece liderlerin isimleri değiştirilse kullanılan ifadelerde hiçbir değişiklik olmadığını gözlemlediğini kaydederek, bu kitapla becerebildikleri ölçüde tarihe not düşmeyi amaçladıklarını vurguladı.

Gürkan konuşmasının sonunda kitabın hazırlanmasında ve basılmasında emeği geçen herkese tek tek teşekkür etti.

TALAT

2. Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat da, Hristofyas’ın kitabının yayınlanmasıyla nasıl yanıt vereceğini düşündüğü bir dönemde Gürkan’ın röportaj önerisiyle geldiğini ve kısa sürede hayata geçirilecek, cevap imkanı sağlayacak olması nedeniyle iyi bir fikir olarak kabul ettiğini söyledi.

Sonrasında eski röportajları okurken çok ilginç bulduğu unuttuğu bugüne dair donelere ulaştığını belirten Talat, “bana göre bugüne de hitap edenleri seçtim son kararı Nezire’ye bıraktım” dedi.

Diplomatik kimliğiyle ilgili konularda yanıt verirken çok dikkatli davrandığını gerçek olmayan hususları diplomatik ilişkilerine zarar vermeden yanıtlamaya çalıştığını anlatan Talat, farklı noktalarda cevap vermek istediği kişi ve olaylara açıklama imkanı bulmaktan mutlu olduğunu kaydetti.

Talat, Nezire Gürkan’a kendisine böyle bir imkan sunduğu için içtenlikle teşekkür etti.

KALYONCU

Eski Başbakanlardan Ömer Kalyoncu ise etkinlikteki konuşmasında, Mehmet Ali Talat’ın yaşamının en yakından tanığı olan kişilerden biri olarak kitabın önsözüne katkı koymaktan mutlu olduğunu belirterek, Talat’ın bir devri değiştirdiğini yeni bir döneme imkan verdiğini söyledi.

Talat’tan önce Cumhurbaşkanlığına aday olmaya bile cesaret edilemediğini, darbe söylentilerinin ve bombaların gündem olduğunu anlatarak, Kıbrıs Türk halkının Talat’ı cumhurbaşkanı seçerek bazı şeyleri değiştirdiğini artık daha yumuşak ve akıcı dönemler yaşandığını belirtti.

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