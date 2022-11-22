Gazeteci Kazım Denizci gözaltına alındı

Birleşik Kıbrıs Partisi (BKP), parti üyesi gazeteci Kazım Denizci’nin, polis tarafından “terör eylemlerine yardım ve yataklık yapmak” iddiasıyla gözaltına alındığını duyurdu. BKP’den yapılan açıklamada, Denizci’ye destek belirtilerek, “Denizci yalnız değildir” denildi.

Açıklama şöyle:

“BKP: Kazım Denizci yalnız değildir

Polisin, Denizci’nin evinde arama yaptığı, yarın ise mahkemeye çıkartılacağı bilgimize gelmiştir. BKP Merkez Yürütme Kurulu, Türkiye’deki AKP iktidarının kullandığı yöntemlerin Kuzey Kıbrıs’ta da uygulamaya sokulmasını şiddetle protesto etmektedir.

Barış ve demokrasi mücadelesi veren kesimleri sindirmek ve halka korku salmak amacı güden bu tür uygulamalar karşısında, kararlı bir şekilde mücadele edileceğini belirten BKP Merkez Yürütme Kurulu, Kazım Denizci’nin yalnız olmadığını ve anti demokratik uygulamalar karşısında her türlü direnişin gösterileceğini vurguladı”