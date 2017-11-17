 Detay Kıbrıs Gazetesi Bugün
  • BIST 106.121
  • Altın 160,291
  • Dolar 3,8821
  • Euro 4,5832
  • Lefkoşa 24 °C
  • Mağusa 24 °C
  • Girne 24 °C
  • Güzelyurt 22 °C
  • İskele 24 °C
  • İstanbul 16 °C
  • Ankara 13 °C
SON DAKİKAMerkezi Cezaevi’ndeki grev sona erdi

Gazeteci Kemal Aşık, ölümünün 28. yıldönümünde anıldı

» »
Gazeteci Kemal Aşık, ölümünün 28. yıldönümünde anıldı
Aşık için, ilk tören Lefkoşa kabristanlığındaki mezarı başında yapıldı. Törene, Kemal Aşık’ın eşi Ayşe Aşık, ailesi, sevenleri, TAK Müdürü Doç. Dr. Neriman Saygılı ve TAK Yönetim Kurulu üyeleri katıldı.

SAYGILI

TAK Müdürü Neriman Saygılı, buradaki konuşmasında, “Kıbrıs Türk basınında nice kahramanlar var. Sayın Aşık da bunlardan biri. Kemal Aşık’ın yasal statüye kavuşturduğu TAK 44’üncü yaşını kutlamaya hazırlanıyor” dedi.

Rauf Raif Denktaş öncülüğünde 1973’te kurulan TAK’ın Kıbrıslı Türklerin sesini ulusal ve uluslararası alanda duyurduğunu kaydeden Saygılı, “Bugün yayınlarımızı iyi şekilde yapabiliyorsak bunu Sayın Said Terzioğlu’na ve Kemal Aşık’a borçluyuz “dedi.

ÖZKURT

TAK Yönetim Kurulu üyesi, Bayrak Radyo Televizyon Kurumu (BRTK) Müdürü Meryem Özkurt da, Kemal Aşık’ı sevgi ve saygıyla andıklarını, anmaya devam edeceklerini söyledi.

Özkurt,1963’te Bayrak Radyosu’nun kuruluşunda yer alan Aşık’ın TRT’nin Kıbrıs muhabirliğini yaptığını da anımsattı.

AŞIK

Kemal Aşık’ın oğlu Semavi Aşık, babasının anma törenine katılanlara teşekkür etti.

Semavi Aşık, çok uzun süre sonra BRTK Müdürünü aralarında görmekten mutluluk duyduğunu söyledi.

BENGİHAN

TAK Yönetim Kurulu üyesi Güven Bengihan ise, Kıbrıs Türk toplumuna ve basınına katkılarından ötürü hem yönetim kurulu, hem de Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) olarak Kemal Aşık’ı saygıyla andıklarını belirtti.

TAK’DAKİ BÜSTÜNE ÇELENK KONULDU

Lefkoşa mezarlığındaki törenin ardından Aşık’ın TAK’daki büstü önünde de anma töreni yapıldı ve büste çelenk konuldu.

TAK Ajansı’nı yasal statüye kavuşturan Kemal Aşık, 1982-89 tarihleri arasında TAK’ın müdürlüğünü yapmıştı.

1925’te Sütlüce’de doğan gazeteci Kemal Aşık, 1989 yılında geçirdiği kalp krizi sonucu, 64 yaşında hayatını kaybetti.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Harmancı'dan 'Bisiklet Kiralama İstasyonları' açıklaması15 Kasım 2017 Çarşamba 16:26
  • TDP Lefkoşa Genişletilmiş İlçe Yönetim Kurulu toplantısı yapıldı15 Kasım 2017 Çarşamba 13:35
  • Harmancı'dan hükümete 'peşkeş' tepkisi14 Kasım 2017 Salı 17:20
  • Dr. Küçük’ün büstü önünde anma töreni düzenlendi14 Kasım 2017 Salı 16:54
  • LTB’den 36 noktaya bisikleti kiralama istasyonu 14 Kasım 2017 Salı 14:22
  • Kutlamalar sırasında bazı yollar trafiğe kapatılacak14 Kasım 2017 Salı 14:18
  • LTB Gençlik Meclisi yeni merkezine kavuştu13 Kasım 2017 Pazartesi 14:03
  • Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi'nde görevli eksikliği13 Kasım 2017 Pazartesi 13:21
  • Demokrat Parti Lefkoşa adayları belli oldu, Arabacıoğlu siyaset veda ediyor12 Kasım 2017 Pazar 23:20
  • “Dr. Küçük’ün Surlariçi’ndeki heykeli unutuldu”12 Kasım 2017 Pazar 12:56
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti