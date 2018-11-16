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Gazeteci Kemal Aşık, ölümünün 29. YIL dönümünde anıldı

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Müdürlüğü döneminde Türk Ajansı Kıbrıs’ın (TAK) yasal statüye kavuşmasını sağlayan gazeteci Kemal Aşık ölümünün 29. yıl dönümünde anıldı.
Gazeteci Kemal Aşık, ölümünün 29. YIL dönümünde anıldı

Müdürlüğü döneminde Türk Ajansı Kıbrıs’ın (TAK) yasal statüye kavuşmasını sağlayan gazeteci Kemal Aşık ölümünün 29. yıl dönümünde anıldı.

Aşık için, ilk tören Lefkoşa kabristanlığındaki mezarı başında yapıldı. Törene Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Kemal Aşık’ın eşi Ayşe Aşık, ailesi, TAK Müdürü Fehmi Gürdallı, BRTK Müdürü ve TAK Yönetim Kurulu Üyesi Aysu Basri Akter ve bazı TAK Yönetim Kurulu üyeleri ile sevenleri katıldı.

Saygı duruşuyla başlayan tören konuşmalarla devam etti. Ardından çiçeklerin Aşık’ın mezarına bırakılmasıyla tören sona erdi.

GÜRDALLI
 

TAK Müdürü Fehmi Gürdallı konuşmasında, Kemal Aşık’ı 29. ölüm yıl dönümünde saygı ve minnetle andıklarını kaydetti. Yaklaşık 1 ay sonra TAK’ın 45. kuruluş yıl dönümünü kutlayacaklarını kaydeden Gürdallı, TAK’ın bugünlere gelmesinde Aşık’ın çok büyük emekleri olduğunu, ajansın sembol isimlerinden biri olduğunu  belirtti.


TAK’ın kurucuları Said Terzioğlu ve Kemal Aşık’ın zor koşullarda yaptıkları hizmetleri unutmalarının mümkün olmadığını ifade eden Gürdallı, “Onların binbir zorlukla temellerini attıkları ajansı daha ileriyle götürmek boynumuzun borcudur” diye konuştu.

AZİZ

Aşık’ın mesai arkadaşlarından, TAK Yönetim Kurulu üyesi ve kurumun eski müdürlerinden Perihan Aziz de, Kemal Aşık’ı anmanın bir okyanusu anmak gibi olduğunu kaydetti.

Aşık’ın Kıbrıs Türk medyasındaki en köklü çınarlardan bir olduğunu, Kemal Aşık’tan çok şeyler öğrendiklerini kaydeden Perihan Aziz, mesleği, meslek aşkını, sorumluluk duygusunu ve vatan sevgisini Aşık’tan öğrendiklerini kaydetti.

Aşık’ı sadece gazetecilik yönüyle anmanın yetersiz olduğunu, O’nun tam bir insan olduğunu  vurgulayan Aziz, “Ondan biz çalışanları olarak insanlığı, özveriyi, fedakarlığı da öğrendik” diye konuştu.

AKTER

TAK Yönetim Kurulu üyesi, Bayrak Radyo Televizyon Kurumu (BRTK) Müdürü Aysu Basri Akter de BRT’nin ana taşlarından, kurucularından bir olan Kemal Aşık’ı, genç kuşak gazeteciler olarak  tanımadıklarını,  ancak mesleğe başladıkları ilk günden itibaren adını ve yayıncılık, gazeteciliğe verdiği emekleri duyarak geliştiklerini belirtti.

Bugün Aşık’ı anarken gazetecilik ve yayıncılık alanında nereden nereye gelindiğini ve ne kadar zor şartlar altında çalışıldığını da hatırladıklarını ifade eden Akter, Aşık’ın genç sayılabilecek bir yaşta hayata veda ederken kendilerine yayıncılık alanında korumaları ve geliştirmeleri gereken bir miras bıraktığını belirtti.

Akter, “Gazetecilik alanında yaptığı tüm çalışmaları, emeği ve katkıyı saygıyla selamlıyorum ve Aşık’ı bir kez daha saygıyla anıyorum” dedi.

ÖZERSAY

Dışişleri Bakanı Kudret Özersay da konuşmasında, Kemal Aşık’ın Kıbrıs Türk basınının önemli bir ismi olduğunu kaydetti ve TAK’ın başındayken yaptığı görevler yanında Aşık’ın BRTK’nın kuruluşunda da görevler yaptığını kaydetti. 

Bugünün imkanlarının bulunmadığı, şartların çok daha zor olduğu dönemlerde görev yapan Kemal Aşık gibi kişileri hatırlamak ve anmanın görevleri olduğunu dile getiren Özersay, TAK’ın da aralarında bulunduğu kurumları ileriye taşıyacak adımları atmak ve siyasi anlamda buna destek vermenin önemli olduğunu da söyledi.

TAK’TAKİ BÜSTÜNE ÇELENK KONULDU

Lefkoşa mezarlığındaki törenin ardından Aşık’ın TAK’daki büstü önünde de anma töreni yapıldı ve büste çelenk konuldu.

1925’te Sütlüce’de doğan gazeteci Kemal Aşık, 1989 yılında geçirdiği kalp krizi sonucu, 64 yaşında hayatını kaybetti.

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