Gazeteci Levent Özadam: UBP-HP anlaştı, geri sayım başladı

Gazeteci Levent Özadam, "Geri sayım başladı" başlıklı köşe yazısında UBP ile HP'nin yeni bir hükümet kurulması için anlaştığını sadece 4'lü koalisyon hükümetinin bozulması için zaman ve zeminin oluşmasının beklendiğini yazdı.

İşte o yazı;

Bizim daha iddialı görüşlerimiz var…

Bu hükümet için artık geri sayım başlamıştır!

Her ne kadar UBP ve HP Gene Başkanları açık seçik belirtmeyip hatta biraz da bu konuda çekinceleri olmasına rağmen yeni bir UBP-HP hükümeti konusunda anlaşmıştır…

Bu kadar kesin ve net söylüyoruz bunu!

Daha mı iddia istiyorsunuz?

Bakanlıklar konusunda bile iki parti arasında bir uzlaşı hakimdir…

Çünkü konu kafalarda şekillenmiş, karşılıklı konuşulup isimler konusunda bile mutabakata varılmıştır!

Şimdi tek konu, zaman ve zemindir…

Bu hükümet ne zaman yıkılacak!

Aynı zamanda yıkılma nedeni ne olacak…

Yazının devamı için tıklayın