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Gazeteci Metin Ziya Güngör için 0 Rh + kan aranıyor

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Gazeteci Metin Ziya Güngör için 0 Rh pozitif (+) kan aranıyor.
Gazeteci Metin Ziya Güngör için 0 Rh + kan aranıyor

Gazeteci Metin Ziya Güngör için 0 Rh pozitif (+) kan aranıyor.

Kan vermek isteyenlerin Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Kan Bankasına başvurması ve kanın Metin Ziya Güngör için olduğunu belirtmeleri gerekmektedir.

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