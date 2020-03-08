Gazeteci Murat Ağırel, Ferhat Çelik ve Aydın Keser tutuklandı

Libya'da ölen MİT mensubu haberi nedeniyle savcının itirazı üzerine serbest bırakılan gazeteciler Murat Ağırel, Ferhat Çelik ve Aydın Keser yeniden gözaltına alınmıştı.

Yeniçağ gazetesi yazarı Murat Ağırel hakkında savcılığın itirazı sonrası tutuklanma talebiyle gözaltı kararı çıkarıldı. Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden Çağlayan'daki İstanbul Adliye Sarayı'na giden Ağırel hakkında tutuklama kararı verildi.

Savcılığın itirazı sonucu yeniden gözaltına alınan Yeni Yaşam Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ferhat Çelik ve Yazı İşleri Müdürü Aydın Keser’in emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolleri yapılmak üzere hastaneye götürüldü. Çelik ve Keser'in daha sonra Çağlayan'da bulunan İstanbul Adliyesi nöbetçi savcılığa çıkarıldı. İstanbul 5. Sulh Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkan Ağırel'in sorgusunun ardından hakkında tutuklama kararı verildi.

YENİ YAŞAM ÇALIŞANLARININ İFADELERİ ALINIYOR

Adli Kontrolle serbest bırakılan Yeni Yaşam Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Aydın Keser’in savcılık itiraz üzerine gözaltına alınmasının ardından Genel Yayın Yönetmeni Ferhat Çelik de emniyete ifade vermeye çağrıldı.



Yeni Yaşam Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Aydın Keser, dün gece evine yapılan baskınla gözaltına alınarak Vatan Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü. Ardından Genel Yayın Yönetmeni M. Ferhat Çelik’i de gözaltına almak için evine baskın yapan polis gazeteciyi evde bulamadı.

Daha sonra ifadeye çağrılan Çelik, Twitter hesabından bir açıklama yaparak Emniyet’e gittiğini duyurdu.

Çelik, “Emniyet beni evde bulamayınca aradı. Savcı serbest bırakılmamıza itiraz etmiş. Avukatımla birlikte Vatan Emniyet’e gidiyoruz. Musa Anter’den aldığımız meşaleyi asla bırakmayız. Gerçekler karanlıkta kalmayacak ilkemizden sapmayacağız. #GazetecilikSucDegildir” diye yazdı.

SERBEST BIRAKILAN GAZETECİLERE SAVCININ İTİRAZI ÜZERİNE YENİDEN GÖZALTI VE TUTUKLAMA KARARI

Gazeteciler Aydın Keser ve Ferhat Çelik, Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından geçtiğimiz hafta içinde ifadesi alınmak üzere adliyeye çağrılmış, ifadelerin ardından tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilmişlerdi. Mahkeme sorgusunun ardından Keser ve Çelik’in adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar vermişti. Aynı gün Yeni Yaşam editörü Semiha Alankuş da ifadeye çağrılmış ve serbest bırakılmıştı. Savcılık ifade gerekçesi olarak ‘Libya’da hayatını kaybeden MİT mensupları’ haberini göstermişti

Aynı haber nedeniyle gözaltına alınmasının ardından yurtdışı yasağı ve adli kontrolle serbest bırakılan Yeniçağ Gazetesi yazarı Murat Ağırel de bu sabah saatlerinde tekrardan gözaltına alındı. Savcılığın itirazı üzerine İstanbul 9. Sulh Ceza Mahkemesi serbest bırakıldığı dosyadan tutuklama kararı verildiği öğrenildi. Ağırel İstanbul Vatan Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Yeniçağ Gazetesi de tutuklama kararını "Yazarımız Murat Ağırel hakkında serbest bırakıldığı dosyadan tutuklama kararı verildi. Karar, savcılığın itirazı üzerine İstanbul 9.Sulh Ceza Mahkemesi tarafından alındı. Ağırel'in Vatan Emniyet'te işlemleri yapılıyor" ifadeleriyle duyurdu.

Libya'da ölen MİT mensubunun haberini yapan gazeteci Hülya Kılınç, Oda TV Haber Müdürü Barış Terkoğlu ve Oda TV Genel Yayın Yönetmeni de haftaiçi tutuklanarak cezaevine konulmuştu.