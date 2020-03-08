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Gazeteci Murat Ağırel hakkında tutuklama istemiyle yakalama kararı

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Gazeteci Murat Ağırel hakkında tutuklama istemiyle yakalama kararı
Gazeteci Murat Ağırel hakkında tutuklama istemiyle yakalama kararı

'Libya'da hayatını kaybeden MİT mensupları' ile ilgili haberler nedeniyle Cuma günü haklarında tutuksuz yargılama kararı verilen Yeniçağ Gazetesi yazarı Murat Ağırel hakkında "tutuklama istemiyle yakalama kararı" alındı.

Ağırel ile birlikte Yeni Yaşam Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ferhat Çelik'in serbest bırakılmasına da itiraz edildi.

Odatv Sorumlu Haber Müdürü Barış Terkoğlu ve Odatv Genel Yayın Yönetmeni Barış Pehlivan da "Libya'da ölen MİT mensupları" haberi nedeniyle tutuklanmıştı.

Odatv'deki haberde imzası olan gazeteci Hülya Kılınç da cezaevinde bulunuyor.

'Benden vatan haini çıkaramazsınız'

Ağırel tutuklama öncesi yaptığı Twitter paylaşımında, polislerin Pazar sabahı 4:30 sıralarında eski eşinin annesinin evinin de "basıldığını" söyledi.

Ankara'daki kitap fuarından, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne giderken yolda açıklamalarını videoya kaydeden Ağırel, "benden darbeci, vatan haini, ifşacı çıkaramazsınız" dedi.

Ağırel, daha önce yaptığı bir açıklamada kendilerini "Pelikan örgütlenmesi" tarafından hedef gösterildiğini savunmuştu.Yeni Yaşam gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ferhat Çelik de, evine polis baskını yapıldığını Twitter hesabından duyurdu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, tutuklamalarla ilgili olarak, "Devlet sırrı denilen bir şey vardır, bir milli güvenlik sırrı denilen bir anlayış vardır." demişti.

CNN Türk televizyonunda konuşan Soylu, "Bu Almanya'da da böyle. Hadi yapsınlar böyle bir haberi Almanya'da" ifadesini kullanmıştı.

Tutuklama kararları, Devlet İstihbarat Hizmetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı Kanunu'nun 27. maddesi kapsamında "İstihbarat faaliyeti ile ilgili bilgi ve belgeleri ifşa etmek" suçlamasıyla alındı.

 

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