Gazeteci Nikolaos Stelya’nın KKTC'ye geçişine engel...
Kıbrıs TV’de Sevim Basri’nin sunduğu “Gündemden Notlar” programına katılmak için Kıbrıs’ın güneyinden kuzeyine Metehan Geçiş Kapısı’ndan geçmeye çalışan Gazeteci Nikolaos Stelya, polis ekiplerinin engeli ile karşılaştı.
TC kimliği ile geçemedi
Bugün saat 11.50’de Metehan Sınır Kapısı’ndan eşiyle birlikte TC kimliğini kullanarak geçiş yapmaya çalışan Stelya, sınırda KKTC polisi tarafından durdurularak, geçişi engellendi.
TWEETler mi engel oldu?
Nikolaos Stelya’nın KKTC’ye girişinin yasaklanma sebebinin geçtiğimiz bir haftada Afrika Gazetesi ve bugün gerçekleşecek eylemi desteklemeye yönelik attığı tweetler olduğu düşünülüyor.
Saygıdeğer dostlar az evvel Metehan-Agios Dometios(Ay Demet) kapısından Kıbrıs’ın kuzeyine geçişim KTürk polisi tarafından gerekçe gösterilmeksizin engellenmiştir.— nikolaos stelya (@nikolaosstelya) 26 Ocak 2018
Bir iki sataşma,tehdit mesaj vesilesiyle:1974 Temmuz'unu TSK içerisinden yeni bilgilerler ışığında yazarsam,büyük baba bildiğim insanın bildiklerini açıklarsam yer yerinden oynar.Mesut Günsev komutanım iyi bilir.Yarın yürüyüşteyim.Esenlikler dileklerimle— nikolaos stelya (@nikolaosstelya) 25 Ocak 2018
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.