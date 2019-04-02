Gazeteci örgütlerinden Uludağ’ın Nobel adaylığına destek

Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği, Basın Emekçileri Sendikası ve Kıbrıs Gazeteciler Sendikası, araştırmacı gazeteci Sevgül Uludağ'ın, Norveç Nobel Komitesi'ne 2019 Nobel Barış Ödülü'ne aday gösterilmesinden dolayı gurur duyduğunu açıkladı ve destek belirtti

Gazeteci örgütleri, Uludağ’ın Nobel adaylığı konusunda bazı uluslararası federasyonlardan destek isteyeceğini de bildirdi.



Üç gazeteci örgütünden yapılan ortak açıklamada, Uludağ’ın Kanada'da York Üniversitesi'nde görevli Doç. Dr. Anna Agathangelou tarafından Nobel adaylığının, kayıp kişiler üzerindeki çok değerli çalışmalarının yanı sıra, toplumların sorunlarının demokratik yollarla çözümü için gazetecilik becerilerinin kullanılması ve bu hassas konuda iki toplum arasında karşılıklı anlayış yaratılması için öne sürüldüğü, Uludağ'ın Kıbrıs'ta yaklaşık yarım asırdır sürdürdüğü barış ve uzlaşma çabasının da bu adaylıkla onurlandırıldığı kaydedildi.

Açıklamada, 1958’de Lefkoşa'da doğan Sevgül Uludağ’ın, son 39 yıldır aktif bir araştırmacı gazeteci olarak çalışarak, son 18 yıllık yaşamını; kayıp kişiler konusuna odaklayarak, olası mezar yerlerini bulmaya çalışan, acı ve trajik hikayelerini araştıran ve yazan, okuyucularını her iki toplumdan da olası mezar yerlerini göstermeleri için harekete geçiren ve bu hassas, insani soruna gönüllü ve insani bir şekilde katkıda bulunmalarına yardımcı olan gazeteciliğe adadığı belirtildi.

Geçtiğimiz 13 yıl boyunca Sevgül Uludağ’ın, her iki toplumdan okuyucularının kendisine ulaşabilmesi için bir “sıcak hat " oluşturduğu ifade edilen ortak açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

“Bu ‘sıcak hat’ sayesinde okuyucuları bilgi vermek için anonim olarak onu arayabildi.

Bu bilgilerden bazıları Yenidüzen ve Politis gazetelerinde yayınlandı. Diğerleri ise Kayıp Şahıslar Komitesi'ne iletildi, toplumlar için insani iş birliği yolu açıldı. Hem Uludağ, hem de iki gazete birçok ciddi tehdit aldı.

Uludağ, ayrıca, her iki toplumdan kayıp kişilerin akrabaları ile birlikte, ‘Together We Can’ adı verilen, savaş kurbanlarının iki toplumlu bir derneğini kurmak için birlikte çalıştı.

Uludağ, yaptığı çalışmalar sonucunda 2008 yılında ‘Uluslararası Cesaret Gazetecilik Ödülü’, ‘Avrupa Parlamentosu Avrupa Vatandaşlığı Ödülü’, ‘RSF Basın Özgürlüğü Ödülü’ gibi çeşitli uluslararası ödüller alarak, çalışmaları nedeniyle her iki toplumdaki sivil toplum örgütleri tarafından da onurlandırıldı.”

Kıbrıs Gazeteciler Sendikası ve Basın Emekçileri Sendikası’nın, Uludağ’ın Nobel adaylığı konusunda uluslararası kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla, üyeleri olduğu Avrupa Gazeteciler Federasyonu ve Uluslararası Gazeteciler Federasyonu'na bilgi vereceği de kaydedilen açıklamada, iki örgütün Avrupa Gazeteciler Sendikası'nın 9-10 Mayıs'ta Talin'de gerçekleştireceği toplantıya ve Uluslararası Gazeteciler Sendikası'nın 11-14 Haziran'da Tunus'taki kongresine önerge sunarak federasyonların adaylık konusunda desteğini de isteyeceği belirtildi.