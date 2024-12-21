Gazeteci Özlem Gürses hakkında ev hapsi ve yurt dışı çıkış yasağı kararı!

Avukatı, Gürses için, "TSK ile terör örgütünü aynı kefeye koyması söz konusu değil, dil sürçmesinden dolayı üzgün" demişti

Youtube kanalında kullandığı ifadeler nedeniyle hakkında soruşturma başlatılan ve dün gece saatlerinde Ankara'da gözaltına alınarak İstanbul'a getirilen gazeteci Özlem Gürses, emniyetteki işlemlerinin ardından Çağlayan Adliyesi'ne sevk edildi. Savcı, "Devletin Askeri veya Emniyet Teşkilatını Alenen Aşağılama" suçu iddiasıyla Gürses için tutuklama talep etti. Gürses hakkında ev hapsi ve yurt dışı çıkış yasağı kararı verildi. Avukat Furkan Kamalak, Gürses için, "Türk Silahlı Kuvvetleri ile hiçbir terör örgütünü aynı kefeye koymasının söz konusu dahi olamayacağını, canlı yayındaki dil sürçmesinden ötürü üzgün olduğunu ifade ediyor" açıklamasını yapmıştı.

Sözcü TV programcısı gazeteci Özlem Gürses, YouTube kanalındaki programda kullandığı ifadeler gerekçe gösterilerek Ankara'da gözaltına alındı. Dün gece saat 04.00'te Ankara'dan İstanbul'daki Vatan Emniyet'e getirilen, burada 7 saat bekletildikten sonra ifade veren Gürses, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Çağlayan Adliyesi'ne sevk edildi. Gürses'in, tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliği’ne sevkine kararı verildi. Gürses hakkında ev hapsi ve yurt dışı çıkış yasağı adli kontrol kararı verildi.

Gürses'in tutuklanması için savcılıktan gönderilen talepte şu ifadeler kullanıldı: “Şüphelinin "TV OZ" isimli YouTube kanalında yapmış olduğu yayında Cumhuriyetimizin milli ordusu Türk Silahlı Kuvvetlerimiz hakkında "Gördüğünüz üzere IŞİD yapısı, yani TSK-SMO yapısı Kürtlerin olduğu bölgelerde küçük küçük kazanımlar elde etmiş." şeklinde sözler söyleyerek Türk Silahlı Kuvvetlerine Terör Örgütü benzetmesi yaptığı, terör örgütleri ile birlikte hareket eden ve işgalci olarak nitelendirdiği kurum olarak gösterdiği, şüpheli hakkında Adalet Bakanlığı tarafından soruşturma izni verildiği, böylece şüphelinin üzerine atılı suçu işlediğine dair kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren olguların ve tutuklama nedeninin bulunduğu anlaşılmakla; Şüphelinin üzerine atılı suçun vasıf ve mahiyeti, mevcut delil durumu, suça dair yasada yazılı cezanın üst haddî dikkate alınarak 5271 sayılı CMK'nın 100. vd. maddeleri uyarınca tutuklanmasına karar verilmesi kamu adına talep olunur”

"Dil sürçmesinden ötürü üzgün"

Özlem Gürses'in avukatı Furkan Kamalak 21 Aralık sabah saatlerinde sosyal medya hesabından Gürses'in son durumuna ilişkin olarak, "Türk Silahlı Kuvvetleri ile hiçbir terör örgütünü aynı kefeye koymasının söz konusu dahi olamayacağını, canlı yayındaki dil sürçmesinden ötürü üzgün olduğunu ifade ediyor. Morali iyi. Kendisine destek olan herkese teşekkürlerini iletiyor" açıklamasını yapmıştı.

"Ne olduğunu bile tam anlayamıyordu"

Gürses'in avukatı Furkan Kamalak, Sözcü'ye yaptığı yaptığı açıklamada da şu ifadeleri kullanmıştı:

"Youtube kanalında yapmış olduğu yayında bir dil sürçmesi oluyor ki, aynı konuşma içerisinde düzeltiyor. Buna bağlı olarak İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından bir soruşturma başlatılıyor.

Bundan ötürü de gözaltında şu anda. İstanbul'a sabaha karşı geldi. Öncesinde sağlık kontrolünden geçirilmiş. Biz de sabaha karşı görüştük kendisiyle.

Özlem hanım moral olarak, yüksek bir moralde şu anda. Adaletin tecelli edeceğine inanıyor. Kendisi zaten bir asker torunu ve memur çocuğu. Türk Silahlı Kuvvetleri hakkında olumsuz bir şey söylemesi, kötü düşünmesi zaten düşünülebilecek bir durum değil, yayın esnasında da zaten düzeltmesini de yapıyor.

Biz ilk görüştüğümüz noktada zaten ne olduğunu bile tam olarak anlayamıyordu. Çünkü hani kasıtlı olarak bir şey yapılmış olsa ne olduğunu bilir insan. Ancak burada dil sürçmesinin olduğunu, söylediği şeyin o anlamı çıkardığını kendisi de başlangıçta farkında değildi. Ben aktardıktan sonra, yani Türk Silahlı Kuvvetleri ile IŞİD bir araya koyulmuş gibi bir anlam çıktı dediğimde, 'Olur mu öyle şey? Benim Türk Silahlı Kuvvetlerine bakış açım belli. Türk Silahlı Kuvvetlerine olan desteğim belli. Bunun haricinde Türkiye'nin dış politika noktasında özellikle Türk Silahlı Kuvvetleri nezdinde gerçekleştirdiği operasyonlar hakkında benim yorumlarım, düşüncem, olumlu kanaatlerim ortadayken böyle bir şey söylemem zaten mümkün değil."

"Yolculuk saatler sürdü"

Gazeteci Barış Yarkadaş da Özlem Gürses'in 20 Aralık akşamı 19:30'da gözaltına alındığını, 21 Aralık saat 03.45'te İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldüğü bilgisini paylaşmıştı. Yarkadaş, "Dün gece saat 21.30’da Ankara’dan karayoluyla İstanbul’a getirilen Gürses’in zorunlu yolculuğu saatlerce sürdü" diye yazmıştı.