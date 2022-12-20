Gazeteci Raif Özgüren kabri başında anıldı

Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği (KTSYD) yönetimlerinde görev alan, Bayrak Radyo Televizyon Kurumu’na uzun yıllar hizmet veren, birçok gazetede görev yapan ve 2018 yılında hayatını kaybeden Raif Özgüren, ölümünün dördüncü yılında kabri başında düzenlenen törenle anıldı.

Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği’nden yapılan açıklamaya göre, Raif Özgüren için anma töreni bugün 11.15’te Lefkoşa kabristanlığında bulunan kabri başında yapıldı. Anma töreni din görevlisinin okuduğu dua ile başladı, ardından sevenleri Özgüren anısına konuşmalar yaptı.

GÜRKAN: ONUN ADINI HEP YAŞATMAK İSTİYORUZ

Anma töreninde ilk sözü alan KTSYD Başkanı Burhan Gürkan, “Raif Özgüren’in aramızdan ayrılışının dördüncü yılı. Zaman çok çabuk geçiyor ama boşluğunu doldurmuyor” ifadeleri ile konuşmasına başladı. Özgüren’in törene katılan herkesle güzel anıları olduğunu kaydeden Gürkan, “Hep esprili biriydi. Gençlere hep kendi üslubu ile nasihatler verirdi. Birkaç gün önce de doğum günüydü. Keşke aramızda olsaydı da beraber kutlasaydık. Biz KTSYD olarak onun adını hep yaşatmak için çalışıyoruz. Bu doğrultuda da oğlu Mert ile hep istişare içerisindeyiz. Mekanı cennettir biliyoruz. Nurlar içinde uyusun” dedi.

ÖZGÜREN: ONU ÖZLÜYORUZ

Anma töreninde konuşan Raif Özgüren’in oğlu Mert Özgüren, “Dört yıl oldu. Onsuz yaşamak çok zor. Çok özlüyoruz. Hepinizin gözlerine baktığımda, sizlerle ilgili birçok anı anlatırdı. Çok espriliydi. Neredeyse her şeyinizi bilirim. Bunları bildiğim için de çok büyük gurur duyarım. Ben Burhan abime, spor yazarlarına ve siz değerli arkadaşlarına çok teşekkür ediyorum. Her zaman adını yaşatmak için çok fazla destek oluyorsunuz. Allah rahmet eylesin, onu özüyoruz” ifadelerini kullandı.

TOPALOĞLU: UNUTMADIK, UNUTMAYACAĞIZ

Mesai arkadaşları adına Kuzey Kıbrıs Türk Futbol Antrenörleri Derneği Başkanı Hasan Topaloğlu ise, Özgüren’in boşluğunun doldurulamayacağını vurgulayarak, “Böyle iyi insanların aramızda olması gerekirken maalesef iyiler hep erken gidiyor. Mekanı cennet olsun, unutmayacağız, unutturmayacağız” dedi.

BOZATLI: BIRAKTIĞI HATIRALAR GÜZEL

Cumhurbaşkanlığı Spor Danışmanı Sertaç Bozatlı ise yaptığı konuşmada, Özgüren’in camiada güzellikler ve hatıralar bırakarak gittiğini belirtti. Bozatlı, “Ne kadar güzel ki burada değerli ailesi, mesai arkadaşları, spor camiası ve tüm kesimler tarafından güzel hatıraları ve geçmişten kalan güzellikleri konuşuyoruz. Raif Özgüren de bunları fazlası ile hak etmiştir çünkü bıraktığı hatıralar çok özel şeyler. Ben kendisine Allah’tan rahmet diliyorum, nurlar içerisinde yatsın” diye konuştu.