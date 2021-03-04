TC-KKTC protokolünden Tatar'a Saray çıktı

İşte Gazeteci Sami Özuslu'nun sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım:

VE PAKETTEN TATAR'A SARAY ÇIKTI!

Günlerdir kamuoyundan gizlenen TC-KKTC Mali İşbirliği Antlaşması EYLEM PLANI'ndan Cumhurbaşkanı Tatar için yeni bir SARAY çıktı. Anlaşmanın ayrıntılarında yer verilen 2021 yılı eylem planına göre KKTC'ye yeni bir saray yapımı için 14 milyon TL kaynak ayrıldı. 15 Kasım ziyareti sırasında TC Cumhurbaşkanı Erdoğan "Bir arazi gösterin, oraya yeni bir saray yapalım" demişti.