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Gazeteci Sedef Kabaş, "Cumhurbaşkanı'na hakaret"ten tutuklandı

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Erdoğan'a yönelik sözleri nedeniyle hakkında soruşturma açılan Kabaş, AKP Sözcüsü Ömer Çelik ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun hedefi olmuştu
Gazeteci Sedef Kabaş, "Cumhurbaşkanı'na hakaret"ten tutuklandı

Gazeteci Sedef Kabaş, TELE1'deki "Demokrasi Arenası" programında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sözleri nedeniyle "Cumhurbaşkanı'na hakaret"ten tutuklandı.

TELE1’de Uğur Dündar’ın sunduğu ‘Demokrasi Arenası’ programında kullandığı sözler gerekçe gösterilerek hakkında "Cumhurbaşkanına hakaret" iddiasıyla soruşturma başlatılan gazeteci Sedef Kabaş, gece saat 02.00’de evinden gözaltına alındı. Polis nezaretinde evinden alınan Kabaş, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Sedef emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Kabaş, ifadesi alındıktan sonra tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edilirken, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

İktidar kanadı hedef almıştı

Gazeteci Sedef Kabaş, AKP Sözcüsü Ömer Çelik, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın tarafından eleştirilmişti. Kabaş hakkında "Cumhurbaşkanı'na hakaret"ten soruşturma açılmıştı. Radyo Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin de gazeteci Sedef Kabaş'ın Erdoğan'a yönelik sözlerine ilişkin inceleme başlatıldığını açıklamıştı.

Soruşturma kapsamında polis ekipleri saat 02.00 sıralarında Kabaş'ın Sarıyer'deki evine giderek gözaltına almıştı. Televizyon programında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik sözleri nedeniyle gözaltına alındığı belirtilen Kabaş, Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürülmüş, ardından Kabaş'ın 2 avukatının da Emniyet Müdürlüğü'ne geldikleri öğrenilmişti.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül de, Kabaş'ı eleştiren bir paylaşım yaparak, "Bu hadsiz ve hukuksuz ifadeler, milletin vicdanında ve adalet önünde hak ettiği karşılığı bulacak" demişti.

Kabaş, kanaldaki programda şu ifadeleri kullanmıştı:

“Çok meşhur bir söz vardır. Taçlanan baş akıllanır diye. Ama görüyoruz ki gerçek değil. Ya da tam tersi bir söz vardır. Büyükbaş hayvan bir saraya girdiği zaman o kral olmaz. O saray ahır olur. Yani tam tersini ifade eder."

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