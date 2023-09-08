Gazeteci Şener Levent'e 1 yıl hapis

Gazeteci Şener Levent hakkında Ankara’da açılan ikinci dava da sonuçlandı, 1 yıl hapse mahkum edildi.
Karikatür/kolaj davasından Ağustos 2022’de Türkiye’de 1 yıl hapse mahkum edilen Levent, “Kürtler ve Biz” başlıklı yazısından dolayı yargılandı, “TC Cumhurbaşkanına hakaret” suçlamasıyla Ankara’da 1 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
Avrupa Gazetesi Direktörü ve Genel Yayın Yönetmeni Levent, yargının bu kararının hiçbir hükmünün olmadığını açıkladı, kararı reddettiğini duyurdu.
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