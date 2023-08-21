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Gazeteci Serdinç Maypa’ya tehdit

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Serdinç Maypa, yazıları ve programları nedeniyle tehdit aldığını ve geçtiğimiz çarşamba günü saldırıya uğradığını söyledi.
Gazeteci Serdinç Maypa’ya tehdit

Sokakta birbiriyle kavga eder gibi yaparak cafede oturmakta olan Serdinç Maypa’ya yaklaşan iki kişi, Maypa’nın durumu fark etmesi üzerine kaçtı…

Avrupa Gazetesi’nde yer alan habere göre, daha sonra Maypa’ya mesaj atarak “Bugün sana kendimizi gösterdik, bir daha Demokrat Parti hakkında bir şey yazarsan hesabını vereceksin, şu ana kadar da yazdıklarını sil” dediler. Gazete ayrıca, Maypa’nın kısa bir süre önce derin bilgi alan bir kaynak tarafından “Dikkatli ol, senin için Türkiye’den üç adam geldi” diye uyarıldığını belirtti.

Serdinç Maypa konu ile ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, yazdığı yazılar sebebiyle tehditler aldığını ve geçtiğimiz Çarşamba günü bir saldırıya uğradığını açıkladı. Olayın önceden planlandığına dair kanıtlar elde ettiğini ifade eden Maypa, saldırı sonrasında da telefonla tehdit edildiği belirtti. Olayın hemen ardından polise başvuran Maypa, gerçekleri anlatmaya devam edeceğini vurguladı.

Maypa’nın paylaşımı şöyle:

 

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