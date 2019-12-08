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Gazeteci Sevgül Uludağ kayıplarla ilgili çalışmalarından dolayı ödül alacak

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Gazeteci Sevgül Uludağ kayıplarla ilgili çalışmalarından dolayı ödül alacak
Gazeteci Sevgül Uludağ kayıplarla ilgili çalışmalarından dolayı ödül alacak

Gazeteci Sevgül Uludağ, kayıplarla ilgili yaptığı çalışmalardan dolayı Güney Kıbrıs’taki Sosyal Reform İçin Birlik (OPEK) tarafından ödüle layık görüldü.

Uludağ, yarın yapılcak gecede, ödülü Kıbrıslı Rum gazeteci Andreas Parashos ile paylaşacak. 9 Aralık 2019’da , 18:45’te Güney Lefkoşa’da ‘Gazeteciler Evi’ binasında gerçekleştirilecek törende ödülleri Avrupa Komisyonu Kıbrıs Temsilciliği Başkanı Ierotheos Papadopulos takdim edecek.

Ödül töreninin ardından “2019’un gözünden 1963-1974 olayları” (“İki toplum, iki anlatı: Uzlaşma mümkün müdür?”) başlıklı etkinliğe geçilecek.

KKTC’nin İkinci Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat ve Rum Yönetimi’nin eski lideri Yorgo Vasiliu’nun ana konuşmacılar olduğu etkinlikte Siyaset bilimci Şevki Kıralp ve tarihçi Aleksis Aleku da konuşma yapacak.

Etkinlikte Rumca, Türkçe ve İngilizce olmak üzere üç dilde simultane çeviri yapılacak.

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