Gazeteci - Taksici kavgası: "Seni bu memleketten sürecem"

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Ozan Kuşak, 09.04.2023 tarihinde Lefkoşa'da Ercan Havalimanında umumi bir yer olan yolcu çıkış kapısı önünde kendisini trafikte uyarıp "seni bu memleketten sürecem iznini iptal edecem" "s. git, a... koyum" dediği gerekçesi ile, Minareliköy'de sakin Cuma Günal (E-60) ve Alihan Pehlivan (E-42) ile aralarında çıkan kavga esnasında Alihan Pehlivan’ın burun kısmına vurup burun kemiğinin milimetrik kırılmasına sebebiyet vererek vahim ve bedensel zarara uğrattığını anlattı.

Polis, Alihan Pehlivan’a Kavga,Rahatsızlık,Uygunsuz Tavır Hareket, Ciddi Darp, İthale-i Lisan suçlarından dava okunduğunu belirtti.

Polis, Cuma Günal’ın ise Vahim zarar, Kavga,Rahatsızlık,Uygunsuz Tavır Hareket suçlarından dava okunduğunu anlattı.

Polis, zanlı Cuma Günal’ın davalarında hazır olmalarını sağlamak amacıyla mahkemenin uygun göreceği teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Nil Elodie Çeliker, zanlının yargılanıncaya değin yurtdışına çıkışını yasaklayarak, 5 bin TL nakdi teminat yatırması, haftada 1 gün polise ispat-ı vücutta bulunması ve 2 kefilin 200 bin TL’lik kefalet senedi imzalaması koşuluyla tutuksuz yargılanmasına emir verdi.