Gazeteci Tolga Şardan: Alaattin Çakıcı’nın yeni adresi “yavru vatan”!

Gazeteci Tolga Şardan yazısında Alaattin Çakıcı'nın Kuzey Kıbrıs'ta olduğunu iddia etti.

Gazeteci Tolga Şardan yazısında Alaattin Çakıcı ile ilgili şöyle yazdı:

"Yine edindiğim bilgiye göre; Çakıcı, durum normalleşene kadar bir süre Türkiye sınırları dışında yaşayacak. Gözlerden ırak kalması sağlanması amacıyla Çakıcı'nın bir nevi zorunlu ikamet olarak da tanımlanabilecek yeni adresi Yavru Vatan!

"Sus ve piyasadan kaybol" talimatı

Doğrusu; ortalık bu kadar karışıkken, ben de merak ettim Alaattin Çakıcı'nın nerelerde olduğunu?

Ankara ve İstanbul çevrelerinde yaptığım araştırmada sorunun yanıtına ulaştım.

Emniyet kaynaklarından elde ettiğim bilgilere göre, birileri Çakıcı'ya 'sus ve piyasadan çekil' demiş.

Cezaevinden çıkış süreciyle birlikte kimilerine göre "fazlasıyla piyasada görünen ve dikkat çeken, siyasi polemiklerin ve tartışmaların odağında yer alan" Çakıcı için yeni bir hayat organize ediliyor sanırım.

Yeni adres Yavru Vatan!

Yine edindiğim bilgiye göre; Çakıcı, durum normalleşene kadar bir süre Türkiye sınırları dışında yaşayacak.

Gözlerden ırak kalması sağlanması amacıyla Çakıcı'nın bir nevi zorunlu ikamet olarak da tanımlanabilecek yeni adresi Yavru Vatan!

Büyüteç yayımlandıktan sonra Çakıcı muhtemeldir ki, Ankara veya İstanbul'dan hatta Bodrum'dan da görüntü verebilir. Ama bir detay daha vereyim.

Çakıcı'nın ikamet etmesinin ötesinde işlerini yürütmesinin sağlanması amacıyla Kıbrıs'ta bir ofisi olacak. Öyle ki, tefrişi de bitti ya da bitmek üzere.

Resmi kayıtlara göre; Türkiye'nin en kalabalık organize suç örgütünü yönettiği belirtilen Çakıcı, ana vatandan onay çıkıncaya kadar Kıbrıs'ta ikamet etmek zorunda kalacak!

Bendeki bilgiler böyle. Tabii, Kıbrıs'ın Türkiye'nin yeraltı dünyası için ne tür önem taşıdığını söylememe gerek yok.

Özellikle, organize suç örgütü liderinin ifşaatlarından sonra son yıllarda Kıbrıs'ın adının karıştığı olaylarla ilgili iddialar birbiri ardına ortaya atılıyor.

Gazeteci Kutlu Adalı cinayeti başta olmak üzere faili meçhul cinayetler, saldırılar, kara para aklama, sanal kumar, kumarhanelerle ilgili pek çok iddialar mevcut.

Belki de Çakıcı'ya gizliden gizliye kol kanat gerenler, ülkenin bir numaralı organize suç örgütü liderini kontrol altında tutabilmek amacıyla bu yolu denediler? Belki de iller, bir plan dâhilinde başka bir biçime evrilecek?

Bu soruların yanıtları ortalık biraz sakinleşince –ki nasıl sakinleşecek o da henüz belli değil– daha net görülecek."

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