Gazeteci Ulaş Barış, Türkiye'ye alınmadı

Gazeteci Ulaş Barış’ın Türkiye'ye girişi engellendi. Ulaş Barış'ın “N-82” kodu gerekçe gösterilerek Türkiye'ye alınmadığı belirtildi.
Barış’ın, İstanbul’dan KKTC'ye gelecek olan bir uçakla bugün adaya geri gönderilmesi bekleniyor.
Gazeteci Ulaş Barış’ın Türkiye'ye girişi engellendi. Ulaş Barış'ın “N-82” kodu gerekçe gösterilerek Türkiye'ye alınmadığı belirtildi.
Barış’ın, İstanbul’dan KKTC'ye gelecek olan bir uçakla bugün adaya geri gönderilmesi bekleniyor.
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