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Gazeteci Ulaş Barış, Türkiye'ye alınmadı

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Gazeteci Ulaş Barış'ın Türkiye’ye girişine izin verilmedi.
Gazeteci Ulaş Barış, Türkiye'ye alınmadı

Gazeteci Ulaş Barış’ın Türkiye'ye girişi engellendi.  Ulaş Barış'ın “N-82” kodu gerekçe gösterilerek Türkiye'ye alınmadığı belirtildi.

Barış’ın, İstanbul’dan KKTC'ye gelecek olan bir uçakla bugün adaya geri gönderilmesi bekleniyor.

 

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