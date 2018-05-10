Gazeteci Ulaş Barış'a büyük şok...

Gazeteci, Sosyal Medya fenomeni Ulaş Barış, sosyal medyada kendisine yönelik bir soru ile adeta şok yaşadı...

Gazeteci, Sosyal Medya fenomeni Ulaş Barış, sosyal medyada kendisine yönelik bir soru ile adeta şok yaşadı...

"Siz Sorun Ulaş Barış cevaplasın" platformunda her gün güncel soruları kabul eden Ulaş Barış'a, bu kez beklenmedik yerden soru geldi...

Kızı Hera, babası Ulaş Barış'a “Sn. Ulaş Barış ne zaman havuzlu villaya taşınacağım?” Diye sorunca, adeta sosyal medyada gündem oldu...



Çok sayıda beğeni alan paylaşım ilgi odağı oldu...