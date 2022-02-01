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Gazeteci yazar Efdal Keser’in ikinci kitabı “Çamurda Politik Çalım” çıktı

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Gazeteci yazar Efdal Keser’in ikinci kitabı “Çamurda Politik Çalım” çıktı.
Gazeteci yazar Efdal Keser’in ikinci kitabı “Çamurda Politik Çalım” çıktı

Gazeteci yazar Efdal Keser’in ikinci kitabı “Çamurda Politik Çalım” çıktı.

Keser’in ikinci kitabı olan ve Türkiye’de Dorlion Yayınları’ndan basılan “Çamurda Politik Çalım”, D&R, N11, Babil, Emek, Kitapyurdu, İdefix, Alfa, Amazon Türkiye, Okuoku, İnsancıl,Trendyol, Hepsiburada, Kitantik, Nadir Kitap, bkmkitap gibi ulusal dağıtım firmalarının sitelerinde satışa sunuldu.

Yakında KKTC’de de tüm kitapçılarda satışına başlanacak roman türündeki kitap, siyasette kendine yer bulmak isteyen iki kadının hikâyesini ön plana çıkarıyor. Bu tema ile kitap bir anlamda kadınların siyasetteki konumuna da dikkat çekiyor. Roman, siyasi yaşamda bazı kişilerin kazanç sağlamak uğruna neler yaptığını ve neleri feda ettiğini akıcı bir dille anlatıyor.

Yazar, romanın giriş bölümünde romanıyla ilgili bilgi verirken “Kitabı okurken siyaset uğruna karakterlerin nasıl değiştiğine, bazı duyguların ise her şeye rağmen hiç değişmediğine tanık olacaksınız” ifadelerini kullandı.

Efdal Keser’in daha önce yayımlanmış “Eğreti Hayatlar” isimli toplumsal sorunlara dikkat çektiği bir romanı da bulunuyor.

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