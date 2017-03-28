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Gazeteci-Yazar Naim hayatını kaybetti...

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Gazeteci-Yazar Naim hayatını kaybetti...
Bayrak Radyo Televizyon Kurumu’nun kurucularındandı...

Vatan gazetesi yazarlarından ve Bayrak Radyo Televizyon Kurumu’nun kurucularından gazeteci-yazar Erdoğan Naim bu sabah vefat etti.

Naim’in cenazesi yarın Lefkoşa Kabristanlığı’na defnedilecek.

Vatan Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Kasımoğlu tarafından yapılan açıklamada şöyle denildi:

“Bir süredir yakalandığı amansız hastalıktan dolayı tedavi gören Erdoğan Naim, Kıbrıs Türk siyasetine çok önemli hizmetler vermiş, Toplumcu Kurtuluş Partisi’nin (TKP) kuruluşundan 1981 yılına kadar olan döneminde çok büyük katkılarda bulunmuştur. Bir düşünce adamı olan Naim, toplumumuzda örnek bir insan olarak her zaman anılacaktır. Acımız sonsuzdur."

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