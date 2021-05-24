Gazeteciler Birliği: “Adalı faillerinin bulunması artık kaçınılmaz”

Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği, “Adalı cinayeti, basın özgürlüğü açısından ülkemizde kara bir lekedir” diyerek, katledilen gazeteci yazar Kutlu Adalı’nın faillerinin bulunmasının artık kaçınılmaz olduğunu belirtti.

Birlikten yapılan yazılı açıklamada, ülkede insan haklarını ve demokrasiyi önemseyen herkesin Adalı cinayetini önemseyip konuyu takip ederek sonuç alınması için baskı unsuru olmasının şart olduğu ifade edildi.

Yapılan yazılı açıklama şöyle:

“Adalı cinayeti, basın özgürlüğü açısından ülkemizde kara bir lekedir

Son günlerde yapılan açıklamalarla 6 Temmuz 1996 yılında katledilen gazeteci yazar Kutlu Adalı’nın faillerinin bulunması artık kaçınılmaz olmuştur.

Adalı’nın faili meçhul cinayeti insan hakları ve basın özgürlüğü açısından ülkemizde kara bir lekedir. Bu lekenin en kısa zamanda temizlenmesi şarttır. Adalı ile ilgili bütünlüklü bir soruşturma yapılıp bundan sona kimsenin bu gibi suikastlere yeltenemeyeceği bir ortamın yaratılması gerekmektedir.

Faillerin ortaya çıkması için tüm yetkili birimleri bir kez daha göreve çağırıyoruz. Bu konuda yetkili tarafların yeni bilgi ve itirafları yakından takip ederek Kutlu Adalı dosyasını yeniden güncelleyerek sonuçlandırmasını talep ediyoruz. Ülkemizde insan haklarını ve demokrasiyi önemseyen herkesin Adalı cinayetini önemseyip konuyu takip ederek sonuç alınması için baskı unsuru olması şarttır.

Kutlu Adalı’nın faillerinin ortaya çıkarılması KKTC’de ifade, düşünce ve basın özgürlüğü açısından da önem arz etmektedir. Temennimiz tüm bu gelişmeler ışığında Kutlu Adalı cinayetinin en kısa zamanda aydınlatılmasıdır. KTGB, bu konudaki takipçiliğini geçmişte olduğu gibi bundan sonra da sürdürecektir.

KTGB YÖNETİM KURULU”