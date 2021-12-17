Gazeteciler Birliği, Avrupa Gazetesi Yazarlarına Ceza Davası Açılmasına Tepki Gösterdi

Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği (KTGB), Avrupa Gazetesi yazarlarına, 2019 ve 2020 yıllarında yazdıkları toplam altı yazı için ceza davası açılmasına tepki göstererek, bu davaları “düşünce ve ifade özgürlüğü hakkına karşı tehdit” olarak gördüğünü belirtti.

Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği (KTGB), Avrupa Gazetesi yazarlarına, 2019 ve 2020 yıllarında yazdıkları toplam altı yazı için ceza davası açılmasına tepki göstererek, bu davaları “düşünce ve ifade özgürlüğü hakkına karşı tehdit” olarak gördüğünü belirtti.

Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği Yönetim Kurulu tarafından yapılan açıklamada, “Düşünce ve ifade özgürlüğü açısından gazetecilere yönelik ceza davaları açılmasını kabul edilemez” olduğu vurguladı.

Birlik, açıklamasında, Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği ve Kıbrıs Türk Barolar Birliği’nin uzun yıllardır talep ettiği gazetecilere ceza davası açılmasına gerekçe gösterilen Ceza Yasası’ndaki “müfsit yayınlar” başlığı kapsamında yasal değişikliğin yapılması talebini de yineledi.

“Farklı düşünceleri ifade etmenin gazetecilik mesleğinin temelini oluşturduğuna” işaret eden Gazeteciler Birliği, “Çok sesliliğin Kıbrıs Türk demokrasisi için de olmazsa olmazlardan biri olduğunu” da vurguladı.