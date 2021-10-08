  • BIST 1.398,160
  • Altın 504,67
  • Dolar 8,8950
  • Euro 10,2900
  • Lefkoşa 30 °C
  • Mağusa 29 °C
  • Girne 28 °C
  • Güzelyurt 26 °C
  • İskele 29 °C
  • İstanbul 20 °C
  • Ankara 19 °C
SON DAKİKAAvrupa’da coronadan çıkış takvimi: 2022 ilkbaharı

Gazeteciler Birliği, Barolar Birliği’ni ziyaret etti

» »
Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği ile Kıbrıs Türk Barolar Birliği yöneticilerinin bir araya geldiği toplantıda, iki örgütün iş birliği yapabileceği konular ele alındı.
Gazeteciler Birliği, Barolar Birliği’ni ziyaret etti

Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği ile Kıbrıs Türk Barolar Birliği yöneticilerinin bir araya geldiği toplantıda, iki örgütün iş birliği yapabileceği konular ele alındı.

 

Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği Başkanı Emin Akkor başkanlığındaki Yönetim Kurulu üyeleri, dün öğleden sonra Kıbrıs Türk Barolar Birliği’ni ziyaret ederek Başkan Hasan Esendağlı ve bazı yönetim kurulu üyeleriyle bir araya geldi.

 

İfade ve basın özgürlüğünün korunup geliştirilmesi için hassasiyet belirtilen görüşmede, hukuki konulardaki haberlerde ve mahkeme haberlerinde dikkat edilmesi gereken unsurlar konusunda bir çalıştay düzenlenmesinde hemfikir olundu.

 

Barolar Birliği yetkilileri, cezai soruşturmaya maruz kalan gazetecilere her zaman destek vermeye hazır olduklarını belirtirken, dijital yayıncılık gibi medya alanındaki yasal düzenlemeler için de teknik destek verebileceklerini kaydetti.

 

Görüşmede, gazetecilere ve medya kuruluşlarına yönelik hukuk davaları konusunda da görüş alışverişinde bulunuldu.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Erhürman: Bu "hükumet" döneminde sonunda bu da oldu08 Ekim 2021 Cuma 11:48
  • Bakan Oğuz: Mayıs 2021’e Ait Ek Mesailer Bugün Ödendi08 Ekim 2021 Cuma 11:18
  • Kadın Örgütü’nün ‘ Seninle Okula Başlıyorum’ projesi sürüyor08 Ekim 2021 Cuma 11:15
  • MHP’den medyaya büyük gözaltı08 Ekim 2021 Cuma 11:04
  • Karpaz'ın bazı bölgelerde internet kesintisi!08 Ekim 2021 Cuma 11:00
  • Pornhub, Facebook kesintisinde kullanıcı sayısında keskin bir artış yakaladı08 Ekim 2021 Cuma 10:51
  • Arıklı-Çavuşoğlu arasında krize neden olan arazide çalışmalar başladı08 Ekim 2021 Cuma 10:48
  • Farklı bölgelerde elektrik kesintisi!08 Ekim 2021 Cuma 10:12
  • Ağırdağ köyü sakinlerinden Hatice Saygı aniden rahatsızlanarak hayatını kaybetti08 Ekim 2021 Cuma 10:11
  • Halkın Partisi Türkiye Muhtarlar Federasyonu Üyeleriyle buluştu08 Ekim 2021 Cuma 09:58
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti