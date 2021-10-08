Gazeteciler Birliği, Barolar Birliği’ni ziyaret etti

Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği ile Kıbrıs Türk Barolar Birliği yöneticilerinin bir araya geldiği toplantıda, iki örgütün iş birliği yapabileceği konular ele alındı.

Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği ile Kıbrıs Türk Barolar Birliği yöneticilerinin bir araya geldiği toplantıda, iki örgütün iş birliği yapabileceği konular ele alındı.

Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği Başkanı Emin Akkor başkanlığındaki Yönetim Kurulu üyeleri, dün öğleden sonra Kıbrıs Türk Barolar Birliği’ni ziyaret ederek Başkan Hasan Esendağlı ve bazı yönetim kurulu üyeleriyle bir araya geldi.

İfade ve basın özgürlüğünün korunup geliştirilmesi için hassasiyet belirtilen görüşmede, hukuki konulardaki haberlerde ve mahkeme haberlerinde dikkat edilmesi gereken unsurlar konusunda bir çalıştay düzenlenmesinde hemfikir olundu.

Barolar Birliği yetkilileri, cezai soruşturmaya maruz kalan gazetecilere her zaman destek vermeye hazır olduklarını belirtirken, dijital yayıncılık gibi medya alanındaki yasal düzenlemeler için de teknik destek verebileceklerini kaydetti.

Görüşmede, gazetecilere ve medya kuruluşlarına yönelik hukuk davaları konusunda da görüş alışverişinde bulunuldu.