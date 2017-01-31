Gazeteciler Birliği dil kursları başlıyor

KTGB’den verilen bilgiye göre, Yunanca dil kursunun ilk dersi 3 Şubat Cuma günü, İngilizce dil kursunun ilki ise 6 Şubat Pazartesi günü yapılacak.
Gönyeli Belediyesi Sosyal Aktiviteler Merkezi’nde (SAM) yer alacak her iki kursun ilk dersinde seviye tespit sınavı gerçekleştirilerek, katılımcıların düzeyleri belirlenecek.
İngilizce kursları Hasan Özgüvenli, Yunanca kursları ise Ali Temi tarafından verilecek.
KTGB’nin Gönyeli Belediyesi ile imzaladığı protokol çerçevesinde Birlik üyeleri kurslardan ücretsiz olarak yararlanacak.
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