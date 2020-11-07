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Gazeteciler Birliği Genel Kurulu yapılıyor

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Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği (KTGB) Genel Kurulu bugün yapılıyor. Genel Kurulda 9 kişilik Yönetim Kurulu için 16 aday yarışıyor.
Gazeteciler Birliği Genel Kurulu yapılıyor

Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği (KTGB) Genel Kurulu bugün yapılıyor. Genel Kurulda 9 kişilik Yönetim Kurulu için 16 aday yarışıyor.

Bayrak Radyo Televizyon Kurulu (BRTK) yönetim kurulu temsilciliği için 3, Türk Ajansı Kıbrıs (TAK) Yönetim Kurulu temsilciliği içinse 2 aday var.

Paradise Park’ta saat 10.30’da başlayan Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği (KTGB) Genel Kurulu’nda faaliyet raporu ile mali raporun onaya sunulmasının ardından Birlik Başkanı Sami Özuslu konuşma yaptı.

Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği (KTGB) Başkanı Sami Özuslu yaptığı konuşmada, Kıbrıs Türk basınının geçmişe göre birçok bakımdan gelişmiş olmasına rağmen bugün çok ciddi sorunlarla karşı karşıya olduğunu belirterek, “zaman zaman yaptığımız girişimler sonucu geçici tedbirler alınsa da, devlet katında basın sorunları ile ilgili bir bakanlık, daire, müdür, görevli olmadığını” vurguladı.

Kıbrıs Türk toplumunun tarihinin hep mücadele ve çile ile dolu olduğuna işaret eden Özuslu, verilen varoluş ve özne olma mücadelesinin en önemli unsurlarından birinin de basın olduğunu, çoğulculuğun günümüz dünyasında çok daha önemli hale geldiğini belirtti.

Özuslu, Gazeteciler Birliği’nde görev yapan herkese teşekkür ederek bundan sonra görev alacak kişilere de başarılar diledi.

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