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Gazeteciler Birliği İngilizce ve Yunanca kursları başlatıyor

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Gazeteciler Birliği İngilizce ve Yunanca kursları başlatıyor
Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği, Gönyeli Belediyesi ile imzaladığı protokol çerçevesinde İngilizce ve Yunanca dil kursları başlatıyor.

Birlikten verilen bilgiye göre, kurslar, yapılacak seviye tespit sınavının ardından başlangıç ve orta düzey olmak üzere iki seviyede gerçekleştirilecek.

İngilizce kursları Hasan Özgüvenli tarafından Pazartesi 18.00-19.00 ve 19.00-20.00; Yunanca kursları ise Ali Temi tarafından Cuma 18.00-19.00 ve 19.00-20.00 saatleri arasında  Gönyeli Belediyesi Sosyal Aktiviteler Merkezi’nde verilecek.

Gazeteciler Birliği üyelerine ücretsiz olan kurslara üye olmayanlar da katılabilecek.

Başvuru 20 Ocak Cuma gününe kadar,  2257796 veya 0533 846 0838 numaralı aranarak yapılabilecek.

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