Gazeteciler Birliği: Kapalı Maraş'ı açın haber yapalım!

Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği (KTGB), haber yapmak ve görüntü alabilmek amacıyla Kapalı Maraş’ın gazetecilere açılmasını istedi.

KTGB adına, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay’a gönderilen mektupta, envanter çalışması ve açılıp-açılamayacağı tartışmalarıyla bir kez daha gündeme gelen Maraş’a bir ‘basın ziyareti’ düzenlenmesi talebinde bulunuldu.

Gazeteciler Birliği tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, tüm dünyada ilgi uyandıran Maraş konusunda basının daha detaylı bilgi ve gözleme ihtiyaç duyduğuna dikkat çekilen mektupta, Kıbrıs Türk basınından gazetecilerin davet edileceği Maraş ziyaretinin gerçekleşmesi için gerekli izinlerin verilmesi istendi.

KTGB Yönetim Kurulu adına Başkan Sami Özuslu tarafından Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay’a gönderilen yazıda şöyle denildi:

“Hükümetimizin bir süre önce kamuoyuna açıklamış olduğu kapalı Maraş kararı çerçevesinde konu çeşitli yönleriyle değerlendirilmekte, basınımızda geniş şekilde yer almaktadır.

Bütün dünyanın da hassasiyet gösterdiği bir konu olan Kapalı Maraş’la ilgili Kıbrıs Türk medyasının daha detaylı bilgi ve gözleme ihtiyacı olduğu tespitiyle, tam da envanter çalışmalarının başlayacağı bu dönemde bölgeye bir ‘basın ziyareti’ gerçekleştirmek arzusundayız.

Kıbrıs Türk basın-yayın kuruluşlarından temsilcilerle birlikte Maraş’ı ziyaret etmek, görüntülemek ve haber yapmak için gerekli iznin verileceğini umut eder, saygılar sunarım.”