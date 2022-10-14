Gazeteciler Birliği: Meclis Başkanı Töre’yi üslubuna dikkat etmeye davet ederiz

KTGB, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Töre’nin, Yenidüzen muhabirine yönelik tavır ve üslubunu kınadı. Birlik, Töre’yi, üslubuna dikkat etmeye davet etti.

ıbrıs Türk Gazeteciler Birliği (KTGB), Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre’nin, Yenidüzen muhabirine yönelik tavır ve üslubunu kınadı. Birlik, Töre’yi, üslubuna dikkat etmeye davet etti.

KTGB Yönetim Kurulu tarafından yapılan yazılı açıklamada, gazetecinin görevinin, ortaya atılan bir iddiayı araştırıp kamuoyunu doğru bilgilendirmek olduğu belirtilerek, basın mensubunun bu görevini yaparken, tüm taraflarla konuşup haberini objektif olarak hazırlamak için çalıştığı ifade edildi.

-“Doğru ve objektif haber, gazetecilerin taviz vermemesi gereken en önemli unsurdur”

“Bazı kişilerin hoşuna gitmese de, doğru ve objektif haber, gazetecilerin taviz vermemesi gereken en önemli unsurdur” denilen açıklamada, ancak dün karşılaşılan olayda, Meclis Başkanı Töre’nin, basın mensuplarına, “araştırmayın, yazmayın” demeye kadar vardığı ileri sürüldü.

“Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre’nin görevini yapmaya çalışan ve doğru bilgiyi almak üzere kendisini arayan Yenidüzen muhabirine yönelik tavır ve üslubunu şiddetle kınarız” denilen açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

“Töre’nin meslektaşımıza karşı kullandığı, ‘size ne battı’ şeklindeki sözleri, ‘Biz ne istersek gizlice yaparız. Siz de bunu ortaya çıkaracak haberler yayımlayamazsınız’ şeklinde basını susturmaya yönelik haddini aşan bir söylemdir.”

Gazeteciler Birliği’nin bu olayı basın özgürlüğüne bir darbe olarak gördüğü belirtilen açıklamada, “Sayın Töre’yi ve basın mensuplarına karşı benzer ifadeleri kullanan herkesi, görevi halkı bilgilendirmek olan basın mensuplarına karşı kullandıkları üslubu düzeltmeye davet ederiz” denildi.