Gazeteciler Birliği: “Mücadelemiz devam ediyor”



*“Mecliste oluşturulan milletvekili ve hukukçuların yer aldığı komiteye,

KTGB’nin ilgili tasarıları tümden reddettiği, gerekçeleriyle birlikte aktarıldı”

Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği Ceza, Müfsidane Yayınlar ve Özel Hayatın ve

Hayatın Gizli Alanının Korunması yasalarında yapılmak istenen değişikliklerin

geri çekilmesi talebiyle başlattığı ve tüm toplumun desteğini alan

mücadelesinin sürdüğünü açıkladı.

Birlikten yapılan açıklamada, Barolar Birliği yetkilileriyle aylardır devam eden

görüşmelerden alınan destek ve kitle toplantılarında belirlenen duruş

doğrultusunda çağdaş ülkelerdeki gibi yasalara sahip olmak için başlatılan

mücadelenin bir adım daha ileriye taşındığı kaydedildi.

Açıklamada, KTGB Başkanı Emin Akkor başkanlığındaki heyetin, Özgürlük

Senden Büyük #Dokunma sloganıyla yapılan eylemler ve Meclis önündeki

“Özgürlük İçin 24 Saat” eyleminin ardından Başbakan Ünal Üstel’le görüşme

çerçevesinde oluşturulan komiteyle bugün ilk görüşmesini yaptığı belirtildi.

Görüşmede, Mecliste oluşturulan milletvekili ve hukukçuların yer aldığı

komiteye, KTGB’nin ilgili tasarıları tümden reddettiğinin, gerekçeleriyle

birlikte aktarıldığı kaydedildi.

KTGB açıklamasında “Bu tasarıları gündeme getiren endişelerin mevcut

mevzuatla giderilebileceğini örnekleriyle anlattık. Gazeteciler Birliği, ifade ve

basın özgürlüğünün kısıtlanması noktasında karşı duruşuna devam edecek”

denildi.

KTGB’nin mesleki kaygılarının ve gazetecilik mesleğini her türlü etik değeri

ayaklar altına alarak kullananlara karşı tavrının bilindiği ifade edilen

açıklamada, şunlar belirtildi:

“Bu mücadelede bizler için önemli olan gazetecilik mesleğinin onuru ve tabii

ki ülkemizin daha demokratik ve daha özgür olmasıdır. Bu mücadeleye

devam edeceğiz.

Bu vesileyle Gazeteciler Birliği’nin mücadelesini değersizleştirmeye çalışan

her türlü girişimin de karşısında olacağız.

Bir kez daha bu sürece destek veren meslektaşlarımıza ve halkımıza teşekkür

eder, bu yolu birlikte yürümekten onur duyduğumuzu vurgularız.”