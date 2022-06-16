Gazeteciler Birliği: “Mücadelemiz devam ediyor”
*“Mecliste oluşturulan milletvekili ve hukukçuların yer aldığı komiteye,
KTGB’nin ilgili tasarıları tümden reddettiği, gerekçeleriyle birlikte aktarıldı”
Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği Ceza, Müfsidane Yayınlar ve Özel Hayatın ve
Hayatın Gizli Alanının Korunması yasalarında yapılmak istenen değişikliklerin
geri çekilmesi talebiyle başlattığı ve tüm toplumun desteğini alan
mücadelesinin sürdüğünü açıkladı.
Birlikten yapılan açıklamada, Barolar Birliği yetkilileriyle aylardır devam eden
görüşmelerden alınan destek ve kitle toplantılarında belirlenen duruş
doğrultusunda çağdaş ülkelerdeki gibi yasalara sahip olmak için başlatılan
mücadelenin bir adım daha ileriye taşındığı kaydedildi.
Açıklamada, KTGB Başkanı Emin Akkor başkanlığındaki heyetin, Özgürlük
Senden Büyük #Dokunma sloganıyla yapılan eylemler ve Meclis önündeki
“Özgürlük İçin 24 Saat” eyleminin ardından Başbakan Ünal Üstel’le görüşme
çerçevesinde oluşturulan komiteyle bugün ilk görüşmesini yaptığı belirtildi.
Görüşmede, Mecliste oluşturulan milletvekili ve hukukçuların yer aldığı
komiteye, KTGB’nin ilgili tasarıları tümden reddettiğinin, gerekçeleriyle
birlikte aktarıldığı kaydedildi.
KTGB açıklamasında “Bu tasarıları gündeme getiren endişelerin mevcut
mevzuatla giderilebileceğini örnekleriyle anlattık. Gazeteciler Birliği, ifade ve
basın özgürlüğünün kısıtlanması noktasında karşı duruşuna devam edecek”
denildi.
KTGB’nin mesleki kaygılarının ve gazetecilik mesleğini her türlü etik değeri
ayaklar altına alarak kullananlara karşı tavrının bilindiği ifade edilen
açıklamada, şunlar belirtildi:
“Bu mücadelede bizler için önemli olan gazetecilik mesleğinin onuru ve tabii
ki ülkemizin daha demokratik ve daha özgür olmasıdır. Bu mücadeleye
devam edeceğiz.
Bu vesileyle Gazeteciler Birliği’nin mücadelesini değersizleştirmeye çalışan
her türlü girişimin de karşısında olacağız.
Bir kez daha bu sürece destek veren meslektaşlarımıza ve halkımıza teşekkür
eder, bu yolu birlikte yürümekten onur duyduğumuzu vurgularız.”
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