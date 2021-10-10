Gazeteciler Birliği: Sırada Kim Var?

İşte açıklama;

Basın-Sen Başkanı Ali Kişmir’in İstanbul’da maruz kaldığı uygulama kabul edilemez.

Temmuz ayında 4. Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın basın ve iletişim danışmanı Ali Bizden ile araştırmacı yazar Ahmet An’ın milli güvenliğe zararlı oldukları gerekçesiyle Türkiye’ye girişlerine izin verilmemesinin üzerinden 3 ay geçtiği halde kamuoyuna gerekli açıklamalar yapılmamışken, bugün aynı gerekçeyle bir gazetecinin daha Türkiye’ye girişine izin verilmedi.

Basın Emekçileri Sendikası (Basın-Sen) Başkanı, gazeteci Ali Kişmir, Hırvatistan dönüşü, KKTC’ye gelişi öncesinde ihtiyaç duyduğu PCR testini yaptırmak amacıyla İstanbul’da transit yolcu bölümünden pasaport kontrolüne gidince Polis tarafından “giriş yasağı” olduğu gerekçesiyle bir sonraki uçuşa kadar bir odada bekletildi. Kişmir’in bu süreçte maruz kaldığı uygulama kabul edilebilir değildir.

Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği, 3’üncü kez yaşanan bu durumu, insan haklarına, basın ve ifade özgürlüğüne yönelik bir tehdit olarak görmekte ve ister istemez “sıradaki kim olacak” diye sorgulamaktadır.

Gazetecilerin hangi gerekçeyle olursa olsun bir ülkeye girişine engel olunması ifade ve basın özgürlüğüne bir darbedir, korku devleti yaratmaya yönelik ciddi bir hamledir.

Bu nedenle kamuoyunda dolaştığı duyulan ve aralarında üyelerimizin de bulunduğu Ali Kişmir’in giriş yasağı ile ortaya çıkan “yasaklı listesi”nin açıklanmasını ve söz konusu listede yer alan gazetecilerin hangi gerekçelerle Türkiye’ye girişlerinin yasaklandığının açıklanmasını bir kez daha talep ediyoruz.

Temmuz ayında yaşanan olayların ardından girişim yaptığını duyuran Dışişleri Bakanlığı’nın bugüne kadar bu konuda herhangi bir açıklama yapmadığını da hatırlatarak KKTC Cumhurbaşkanlığı ve hükümetinin, bu konuda gerekli girişimi yapıp kamuoyunu ve bizleri aydınlatmakla yükümlü olduğunu vurgulamak isteriz.

Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği Yönetim Kurulu