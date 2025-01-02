  • BIST 9861.31
  • Altın 2965.752
  • Dolar 35.151
  • Euro 36.5037
  • Lefkoşa 9 °C
  • Mağusa 12 °C
  • Girne 14 °C
  • Güzelyurt 8 °C
  • İskele 12 °C
  • İstanbul 7 °C
  • Ankara -1 °C
SON DAKİKAAlmanya ve Fransa'da kriz: Avrupa Birliği'nin motoru tekliyor mu?

Gazeteciler Birliği: Tehdit edilen meslektaşlarımızın yanındayız

» »
Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği, Özgür Gazete ekibine yapılan tehditlere karşı basın özgürlüğünü savunmaya ve meslektaşlarının yanında durmaya kararlı olduklarını vurguladı.
Gazeteciler Birliği: Tehdit edilen meslektaşlarımızın yanındayız

Basın özgürlüğünün korunması ve gazetecilerin güvenlik içinde mesleklerini icra edebilmeleri, demokrasinin temel taşlarından biridir.

Ancak son dönemde, basın mensuplarımıza yönelik tehditlerin artması, gazetecilik mesleğinin icrasını zorlaştırmaya yönelik endişe verici bir durum yaratmıştır.

Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği olarak, üyelerimizden Özgür Gazete'nin sahibi Pınar Barut, programcı-editör Melek Arabacıoğlu ve kameraman Ömer Özok'un yaptıkları bir haber nedeniyle tehdit edildiğini üzülerek öğrenmiş bulunuyoruz.

Söz konusu haber, sahte turist vizesi aracılığıyla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne işçi getirilmesiyle ilgili önemli bir kamuoyu meselesini tartışmaya sunmuştur.

Bu haberin ardından, Özgür Gazete ekibinin, konunun muhattabı olan Tez-Tur sahibi Tezer Mercan tarafından tehdit edildiği bilgisi tarafımıza ulaşmıştır.

Bu tür tehditler, gazetecilik mesleğinin önünü kesmeye ve kamuoyunun bilgi alma hakkını engellemeye yönelik ciddi bir saldırıdır. Konu, ilgili makamlarca polis teşkilatına şikayet edilmiş olup, hukuki sürecin başlatılması talep edilmiştir.

Gazetecilerin mesleki faaliyetleri nedeniyle tehdit edilmesi kesinlikle kabul edilemezdir. Zor şartlar altında, kamuoyuna gerçekleri ulaştırmak için mücadele veren basın emekçilerinin bu tarz baskılarla yıldırılmaya çalışılmasına asla göz yummayacağız. Bu vesileyle, basın ve ifade özgürlüğü için verdiğimiz mücadeleyi daha da yüksek sesle duyurma ihtiyacı hissettiğimizi vurguluyoruz.

Gazetecilik mesleği, gerçekleri ortaya çıkarma ve kamuoyunu bilgilendirme sorumluluğuyla hareket eden kutsal bir meslektir. Ancak bu sorumluluğu yerine getiren gazetecilerin fiziksel, psikolojik ya da hukuki baskılara maruz kalmaları, toplumsal özgürlükleri tehdit eden bir durumdur. Tüm kamuoyunu, basın özgürlüğünün korunması ve gazetecilere yönelik baskılara karşı duyarlı olmaya davet ediyoruz.

Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği olarak, meslektaşlarımızın yanında durmaya devam edeceğimizi, tehditlerin geri adım atmamıza neden olamayacağını ve gerçeklerin üzerine gitmekte kararlı olduğumuzu bir kez daha ifade ederiz.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Erhan Arıklı: YDP PM, 4 Ocak’ta hükümetten çekilme konusunu görüşecek01 Ocak 2025 Çarşamba 15:38
  • Erhürman: 2025 seçim yılı olmalı01 Ocak 2025 Çarşamba 12:39
  • Polis'ten yeni yıl kutlamalarında 24 saat kesintisiz görev01 Ocak 2025 Çarşamba 12:24
  • Katma Değer Vergisi Oranları Tüzüğü, geri çekildi31 Aralık 2024 Salı 23:30
  • KTSO, hükümetten 2025’de enerji maliyeti, ithal ürünlerle rekabet gibi konularında adım atmasını istedi31 Aralık 2024 Salı 18:43
  • Tehlikeli sürüş yapan motosiklet sürücüsüne para cezası ve trafikten men31 Aralık 2024 Salı 18:32
  • Maviş’ten KDV düzenlemesine eleştiri: Orta gelirli kesimleri daha da zor durumda bırakacak31 Aralık 2024 Salı 16:44
  • KTTO, KDV oranlarındaki artışın geri alınması gerektiğini belirtti31 Aralık 2024 Salı 16:43
  • Üç aylar başlıyor31 Aralık 2024 Salı 11:12
  • Yusuf İnanıroğlu, Genel Ortaöğretim Dairesi Müdürü Olarak Atandı31 Aralık 2024 Salı 10:17
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti