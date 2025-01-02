Gazeteciler Birliği: Tehdit edilen meslektaşlarımızın yanındayız

Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği, Özgür Gazete ekibine yapılan tehditlere karşı basın özgürlüğünü savunmaya ve meslektaşlarının yanında durmaya kararlı olduklarını vurguladı.

Basın özgürlüğünün korunması ve gazetecilerin güvenlik içinde mesleklerini icra edebilmeleri, demokrasinin temel taşlarından biridir.

Ancak son dönemde, basın mensuplarımıza yönelik tehditlerin artması, gazetecilik mesleğinin icrasını zorlaştırmaya yönelik endişe verici bir durum yaratmıştır.

Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği olarak, üyelerimizden Özgür Gazete'nin sahibi Pınar Barut, programcı-editör Melek Arabacıoğlu ve kameraman Ömer Özok'un yaptıkları bir haber nedeniyle tehdit edildiğini üzülerek öğrenmiş bulunuyoruz.

Söz konusu haber, sahte turist vizesi aracılığıyla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne işçi getirilmesiyle ilgili önemli bir kamuoyu meselesini tartışmaya sunmuştur.

Bu haberin ardından, Özgür Gazete ekibinin, konunun muhattabı olan Tez-Tur sahibi Tezer Mercan tarafından tehdit edildiği bilgisi tarafımıza ulaşmıştır.

Bu tür tehditler, gazetecilik mesleğinin önünü kesmeye ve kamuoyunun bilgi alma hakkını engellemeye yönelik ciddi bir saldırıdır. Konu, ilgili makamlarca polis teşkilatına şikayet edilmiş olup, hukuki sürecin başlatılması talep edilmiştir.

Gazetecilerin mesleki faaliyetleri nedeniyle tehdit edilmesi kesinlikle kabul edilemezdir. Zor şartlar altında, kamuoyuna gerçekleri ulaştırmak için mücadele veren basın emekçilerinin bu tarz baskılarla yıldırılmaya çalışılmasına asla göz yummayacağız. Bu vesileyle, basın ve ifade özgürlüğü için verdiğimiz mücadeleyi daha da yüksek sesle duyurma ihtiyacı hissettiğimizi vurguluyoruz.

Gazetecilik mesleği, gerçekleri ortaya çıkarma ve kamuoyunu bilgilendirme sorumluluğuyla hareket eden kutsal bir meslektir. Ancak bu sorumluluğu yerine getiren gazetecilerin fiziksel, psikolojik ya da hukuki baskılara maruz kalmaları, toplumsal özgürlükleri tehdit eden bir durumdur. Tüm kamuoyunu, basın özgürlüğünün korunması ve gazetecilere yönelik baskılara karşı duyarlı olmaya davet ediyoruz.

Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği olarak, meslektaşlarımızın yanında durmaya devam edeceğimizi, tehditlerin geri adım atmamıza neden olamayacağını ve gerçeklerin üzerine gitmekte kararlı olduğumuzu bir kez daha ifade ederiz.