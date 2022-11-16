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Gazeteciler Birliği: Türkiye’ye giriş yasağı kabul edilemez

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Gazeteciler Birliği'nden yapılan açıklamada, Havadis Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Başaran Düzgün’ün N-82 kodu gerekçe gösterilerek Türkiye’ye alınmamasına tepki gösterilerek, "Türkiye’ye giriş yasağı kabul edilemez." denildi.
Gazeteciler Birliği: Türkiye’ye giriş yasağı kabul edilemez

Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği (KTGB) tarafından Havadis Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Başaran Düzgün’ün N-82 kodu gerekçe gösterilerek Türkiye’ye alınmamasına nedeniyle bir açıklama yapıldı.

Gazeteciler Birliği’nin açıklamasında, “Son olay dahil yaşananların tümü hem seyahat özgürlüğüne hem de basın özgürlüğüne ağır bir darbedir. Bu tür yasakların kabullenilmesi ve içselleştirilmesi mümkün değildir” denildi.

“Basın mensuplarına ve diğer kişilere getirilen giriş yasağına karşı yetkisi olduğu halde kılını dahi kıpırdatmayanları şiddetle protesto ediyoruz” ifadelerine yer verilen açıklamada, şöyle devam edildi:

“Bulundukları makamın gereğini yerine getiremeyen siyasiler ve bürokratların ‘basın’dan, ‘basın özgürlüğü’nden, ‘gazeteci sevgisi’nden söz etmeye hakları yoktur.

Başta Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Başbakan Ünal Üstel, Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu ve İçişleri Bakanı Ziya Öztürkler olmak üzere bütün yöneticileri Kıbrıslı Türkler ile Türkiye Cumhuriyeti arasında kronik bir sorun haline gelen ‘giriş yasağı’ konusunda acil girişim yapmaya davet ediyoruz.

Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği olarak Başaran Düzgün’ün ve benzer şekilde Türkiye’ye sokulmayan basın mensuplarının yanında olacağız. Unutulmasın ki özgürlük bir gün gelir herkese lazım olur.”

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