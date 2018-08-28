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Gazeteciler Birliği, üyelerine indirim uygulaması başlattı

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Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği (KTGB) Yönetim Kurulu, ülke genelinde bazı iş yerleriyle yaptığı anlaşmalarla üyelerine indirim uygulaması başlattı.
Gazeteciler Birliği, üyelerine indirim uygulaması başlattı

Birlikten yapılan açıklamaya göre, Yönetim Kurulu gazetecilerin çalışmalarına yardımcı olmak ve hayat şartlarının iyileşmesine katkı sağlamak amacıyla uygulamaya koyduğu indirim anlaşmalarına yeni iş yerlerinin eklenmesi için çalışmalarını sürdürüyor. 

Birlik üyeleri indirimlerden, Gazeteciler Birliği’nden ücretsiz olarak alınacak KTGB üyelik kartlarını, anlaşma yapılan iş yerlerine göstererek yararlanabilecekler. KTGB üyelik kartını anlaşmalı iş yerlerine ibraz etmeyenler indirimlerden yararlanamayacak. İndirimlerden yararlanabilmek için ayrıca üyelerin birliğe aidat borçlarının bulunmaması gerekiyor.

İndirim uygulanacak yerler arasında oteller, konfeksiyon mağazaları, kuru temizleme, pet shop, restoranlar, foto stüdyoları, kamera güvenlik şirketleri, çiçekçi ve ayakkabı mağazaları gibi birçok iş yeri bulunuyor.
KTGB yönetiminin, kartın işlevini artırmak için birçok iş yeri ile görüşmelerini sürdürdüğü ve indirim anlaşması yapılan her yeni iş yerinin KTGB’nin internet sitesi ile sosyal medya hesaplarından duyurulacağı belirtildi.

Bu kapsamda halihazırda yüzde 5 ile 30 arasında yapılacak indirimlerde uygulamanın geçerli olacağı kuruluşlar şöyle: 

Paradise Park (Lefkoşa havuz, düğün salonu veya çok amaçlı kullanım, restoran hizmetleri, havuzda yiyecek ve içecekler, düğün ve toplantılar), Karafaki Bahçe (Lefkoşa), Salamis Bay Conti Hotel Resort ve Casino’da konaklama (Gazimağusa), Dome Otel konaklama, Dome Otel yiyecek içecek ve plaj hizmetleri (Girne), Eco Clean Kuru Temizleme (Lefkoşa Yaprak Tantuni karşısı), Anatolia Çiçekçilik (Terminal yanı), Kıbrıs Ayakkabı Dünyası (Lefkoşa Metropol bölgesi), Foto Göksel (Lefkoşa, Gönyeli ve Güzelyurt şubeleri), Loli Petshop (Metropol trafik ışıkları yanı Lefkoşa), Derya Butik (Metropol yolu Lefkoşa), Yaprak Tantuni (Lefkoşa ve Girne şubeleri), Oral Fotoğrafçılık ve Oral Güvenlik Sistemleri (Girne ve Lefkoşa şubeleri)

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