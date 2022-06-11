Gazeteciler Birliği yarın gece Meclis önünde “Özgürlük İçin 24 Saat” eylemi başlatıyor

Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği, üç yasada yapılmak istenen değişikliklerin ifade ve basın özgürlüğünü ortadan kaldıracağı ve düşünceyi suç kapsamına alacağı gerekçesiyle başlattığı eylemlerine, yarın gece “Özgürlük İçin 24 Saat” eylemiyle devam ediyor.

Eylem, yarın saat 21.00’de başlayacak ve pazartesi saat 21.00’de tamamlanacak.

“Özgürlük Senden Büyük #Dokunma” sloganıyla Ceza, Müfsidane Yayınlar ve Özel Hayatın ve Hayatın Gizli Alanının Korunması yasalarında yapılmak istenen değişikliklere karşı sosyal medyada başlatılan ve Lefkoşa’da bazı kavşak ve çemberlerde pankart açma eylemiyle devam eden eylem, yarın Cumhuriyet Meclisi önüne taşınıyor.

KTGB’den yapılan açıklamaya göre, “Özgürlük İçin 24 Saat” eylemi yarın (pazar) saat 21.00’de Meclis önünde başlayacak. Eyleme destek veren televizyon kanallarında ve Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği’nin sosyal medya platformlarında gazetecilerin canlı yayınlarıyla sürecek eylemde, ilk canlı yayın 21.00-24.00 arasında planlanıyor.

Eylem, pazartesi sabah 07.30’dan itibaren, bazı televizyonlarda ve web tv’lerde program yapan gazeteciler, “Özgürlük İçin 24 Saat” eylemi çerçevesinde Meclis önünden canlı yayınlarda izleyicilerle buluşacak.

Mesleğe yıllarını vermiş duayen isimlerin de katılımıyla saat 11.00’de “özgürlük fotoğrafı” çekilecek.

Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği’nden yapılan açıklamada, tüm gazeteciler, demokrasiye ve özgürlüklere değer veren siyasi partiler, sivil toplum örgütler, ve sendikalar, eyleme destek vermeye davet edildi.