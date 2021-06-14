Gazeteciler Birliği'nde Yaprak Dökümü

İşte Öncül’ün sosyal medya paylaşımı:

Yaşanan bazı olaylar ve görüş ayrılıkları nedeniyle bugün itibarıyla Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği Yönetim Kurulu üyeliği görevimden istifa ediyorum.

Geride kalan arkadaşların ‘gül gibi’ geçinmelerini diliyorum. Mücadele etmemi isteyen arkadaşlarımı hayal kırıklığına uğrattığım için de özür dilerim.

İşte Alan'ın sosyal medya paylaşımı:

Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği Yönetim Kurulu üyeliği görevimden bugün itibari ile istifa ediyorum. Bu kararımı yaklaşık 1 ay önce Yönetim Kurulu’ndan bazı arkadaşlarım ve birlik başkanı ile paylaşmıştım.

Akabinde bazı toplantılar, görüşmeler yaptık ve kararımı askıya aldım. O gün almış olduğum kararımı bugün hayata geçiriyorum ve vicdanım son derece rahat. Karar defterinde altında imzam bulunan tüm kararların arkasındayım.

Beni bu göreve layık görüp oy veren tüm meslektaşlarımdan özür dilerim.

İstifa dilekçemi en geç yarın birliğimize ulaştıracağım.