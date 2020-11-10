Gazeteciler Birliği’nde Yeni Dönem

Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği’nin (KTGB) yeni yönetimi ilk toplantısında görev dağılımını yaptı. Gazeteciler Birliği Başkanı Ali Cansu, Genel Sekreteri Dilek Öncül Kodan oldu.

Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği’nin (KTGB) yeni yönetimi ilk toplantısında görev dağılımını yaptı. Gazeteciler Birliği Başkanı Ali Cansu, Genel Sekreteri Dilek Öncül Kodan oldu.

Yönetim Kurulu’nun görev dağılımı şöyle:

Başkan Ali Cansu

Genel Sekreter Dilek Öncül Kodan

Başkan Vekili Tarkan Kavaz

Dış İlişkiler Sekreteri Ali Sefer

Sayman İbrahim Güneşer

Örgütlenme Sekreteri Aliye Özenci

Eğitim Sekreteri Duygu Alan

Sosyal İlişkiler ve Web Sorumlusu Melek Arabacıoğlu

Basın ve Halkla İlişkiler Sorumlusu Rahme Çiftçioğlu

Yedek Üyeler Erol Atabek ve Nedim Enginsoy

KTGB’nin Olağan Genel Kurulu geçtiğimiz Cumartesi yapılmış, genel kurulda yönetim kurulu üyelerinin yanı sıra TAK ve BRT temsilcileri ile Onur Kurulu ve Denetçiler Kurulu üyeleri de belirlenmişti.

Buna göre, Onur Kurulu'nda Mustafa Kortun, Süleyman Ergüçlü ve Ali Baturay;

Denetçiler Kurulu'nda Özcan Özcanhan ve Belgin Demirel görev yapacak.

TAK yönetim kurulunda Artun Çağa, BRTK yönetim kurulunda ise İbrahim Güneşer yer alacak.



KTGB tüzüğüne göre Birliğin Olağan Genel Kurul iki yılda bir yapılıyor.