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Gazeteciler Birliği’nde Yeni Dönem

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Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği’nin (KTGB) yeni yönetimi ilk toplantısında görev dağılımını yaptı. Gazeteciler Birliği Başkanı Ali Cansu, Genel Sekreteri Dilek Öncül Kodan oldu.
Gazeteciler Birliği’nde Yeni Dönem

Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği’nin (KTGB) yeni yönetimi ilk toplantısında görev dağılımını yaptı. Gazeteciler Birliği Başkanı Ali Cansu, Genel Sekreteri Dilek Öncül Kodan oldu.

Yönetim Kurulu’nun görev dağılımı şöyle:
Başkan Ali Cansu
Genel Sekreter Dilek Öncül Kodan
Başkan Vekili Tarkan Kavaz
Dış İlişkiler Sekreteri Ali Sefer
Sayman İbrahim Güneşer
Örgütlenme Sekreteri Aliye Özenci
Eğitim Sekreteri Duygu Alan
Sosyal İlişkiler ve Web Sorumlusu Melek Arabacıoğlu
Basın ve Halkla İlişkiler Sorumlusu Rahme Çiftçioğlu
Yedek Üyeler Erol Atabek ve Nedim Enginsoy

 

KTGB’nin Olağan Genel Kurulu geçtiğimiz Cumartesi yapılmış, genel kurulda yönetim kurulu üyelerinin yanı sıra TAK ve BRT temsilcileri ile Onur Kurulu ve Denetçiler Kurulu üyeleri de belirlenmişti.

Buna göre, Onur Kurulu'nda Mustafa Kortun, Süleyman Ergüçlü ve Ali Baturay;
Denetçiler Kurulu'nda Özcan Özcanhan ve Belgin Demirel görev yapacak.

TAK yönetim kurulunda Artun Çağa, BRTK yönetim kurulunda ise İbrahim Güneşer yer alacak.
 

KTGB tüzüğüne göre Birliğin Olağan Genel Kurul iki yılda bir yapılıyor.

 

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