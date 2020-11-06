Gazeteciler Birliği’nde yönetime 16 aday

- KTGB Genel Kurulu’nda 9 kişilik Yönetim Kurulu için 16 aday yarışacak. BRT Yönetim Kurulu temsilciliği için 3, TAK Yönetim Kurulu temsilciliği içinse 2 aday var.
Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği’nin (KTGB) yarın (7 Kasım Cumartesi) yapılacak Olağan Genel Kurulu’nda Yönetim Kurulu ile TAK ve BRT temsilciliklerine aday olan isimler belirlendi.
Tüzük uyarınca aday olma süresi, genel kuruldan 24 saat önce, yani bugün saat 10.29 itibarıyla doldu.
KTGB’ne yazılı olarak yapılan başvurulara göre 9 kişilik Yönetim Kurulu’na 16 aday çıktı. KTGB adına bir temsilcinin seçileceği BRT Yönetim Kurulu üyeliği için 3, TAK Yönetim Kurulu üyeliği içinse 2 kişi başvuru yaptı.
Adayların alfabetik sıraya göre isimleri şöyle:
KTGB Yönetim Kurulu adayları:
Aktay Elektrikçi
Ali Cansu
Ali Sefer
Aliye Özenci
Dilek Öncül Kodan
Duygu Alan
Engin Dervişağa
Erol Atabek
Hasan Düzgün
İbrahim Güneşer
Melek Arabacıoğlu
Nedim Enginsoy
Qossay Mı Eleyan
Rahme Çiftçioğlu
Tarkan Kavaz
Turgay Özgünler
BRT Yönetim Kurulu üyeliği adayları:
İbrahim Güneşer
İzzet Volkan
Tülay Mercan
TAK Yönetim Kurulu üyeliği adayları:
Artun Çağa
Osman Kurt
DİSİPLİN VE ONUR KURULU DA BELİRLENECEK
KTGB Genel Kurulu KTGB tesisleri içerisinde yer alan Paradise Park’ta saat 10.30’da başlayacak. Ancak nisap olmaması halinde genel kurul yarım saat ertelenecek. Genel Kurul’da faaliyet raporu ile mali rapor okunarak bilgiye ve onaya sunulacak.
Genel Kurul’da ayrıca Disiplin ve Onur Kurulu üyelikleri için de seçim yapılacak. Tüzük gereği, bu kurullar için önceden adaylık şartı aranmıyor.
Pandemi nedeniyle hava koşullarının uygun olması durumunda genel kurul açık havada gerçekleştirilecek. Ancak hava koşullarının uygun olmaması halinde toplantı Paradise Park’ın geniş salonuna alınacak. Genel Kurul’da Covid-19 hastalığına karşı her türlü önlem de alınacak.
KTGB tüzüğüne göre Olağan Genel Kurul iki yılda bir yapılıyor. Son Genel Kurul 1 Ekim 2018 tarihinde gerçekleştirilmişti. Daha önce 26 Eylül’de yapılacağı açıklanan KTGB Genel Kurulu, Covid-19 tedbirleri nedeniyle hükümetin aldığı ‘toplantı yasağı’ kararı çerçevesinde ertelenmişti.
KTGB Genel Kurulu, gündemin tamamlanmasının ardından bir kokteylle sona erecek.
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