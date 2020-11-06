Gazeteciler Birliği’nde yönetime 16 aday

KTGB Genel Kurulu’nda 9 kişilik Yönetim Kurulu için 16 aday yarışacak. BRT Yönetim Kurulu temsilciliği için 3, TAK Yönetim Kurulu temsilciliği içinse 2 aday var.

KTGB Genel Kurulu’nda 9 kişilik Yönetim Kurulu için 16 aday yarışacak. BRT Yönetim Kurulu temsilciliği için 3, TAK Yönetim Kurulu temsilciliği içinse 2 aday var.

Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği’nin (KTGB) yarın (7 Kasım Cumartesi) yapılacak Olağan Genel Kurulu’nda Yönetim Kurulu ile TAK ve BRT temsilciliklerine aday olan isimler belirlendi.

Tüzük uyarınca aday olma süresi, genel kuruldan 24 saat önce, yani bugün saat 10.29 itibarıyla doldu.

KTGB’ne yazılı olarak yapılan başvurulara göre 9 kişilik Yönetim Kurulu’na 16 aday çıktı. KTGB adına bir temsilcinin seçileceği BRT Yönetim Kurulu üyeliği için 3, TAK Yönetim Kurulu üyeliği içinse 2 kişi başvuru yaptı.

Adayların alfabetik sıraya göre isimleri şöyle:

KTGB Yönetim Kurulu adayları:

Aktay Elektrikçi

Ali Cansu

Ali Sefer

Aliye Özenci

Dilek Öncül Kodan

Duygu Alan

Engin Dervişağa

Erol Atabek

Hasan Düzgün

İbrahim Güneşer

Melek Arabacıoğlu

Nedim Enginsoy

Qossay Mı Eleyan

Rahme Çiftçioğlu

Tarkan Kavaz

Turgay Özgünler

BRT Yönetim Kurulu üyeliği adayları:

İbrahim Güneşer

İzzet Volkan

Tülay Mercan

TAK Yönetim Kurulu üyeliği adayları:

Artun Çağa

Osman Kurt

DİSİPLİN VE ONUR KURULU DA BELİRLENECEK

KTGB Genel Kurulu KTGB tesisleri içerisinde yer alan Paradise Park’ta saat 10.30’da başlayacak. Ancak nisap olmaması halinde genel kurul yarım saat ertelenecek. Genel Kurul’da faaliyet raporu ile mali rapor okunarak bilgiye ve onaya sunulacak.

Genel Kurul’da ayrıca Disiplin ve Onur Kurulu üyelikleri için de seçim yapılacak. Tüzük gereği, bu kurullar için önceden adaylık şartı aranmıyor.

Pandemi nedeniyle hava koşullarının uygun olması durumunda genel kurul açık havada gerçekleştirilecek. Ancak hava koşullarının uygun olmaması halinde toplantı Paradise Park’ın geniş salonuna alınacak. Genel Kurul’da Covid-19 hastalığına karşı her türlü önlem de alınacak.

KTGB tüzüğüne göre Olağan Genel Kurul iki yılda bir yapılıyor. Son Genel Kurul 1 Ekim 2018 tarihinde gerçekleştirilmişti. Daha önce 26 Eylül’de yapılacağı açıklanan KTGB Genel Kurulu, Covid-19 tedbirleri nedeniyle hükümetin aldığı ‘toplantı yasağı’ kararı çerçevesinde ertelenmişti.

KTGB Genel Kurulu, gündemin tamamlanmasının ardından bir kokteylle sona erecek.