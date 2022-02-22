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Gazeteciler Birliği’nden tepki

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Gazeteciler Birliği’nden tepki
Gazeteciler Birliği’nden tepki

İşte açıklama;

Hükümet, siyasi partiler ve milletvekillerine hitaben yayınladığı deklarasyonun üzerinden daha 1-2 saat geçmeden orada aktarılan endişelerin hayat bulmaya başlamasından duyduğu rahatsızlığa vurgu yapan Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği, gazeteci Ali Kişmir’e yazdığı bir makaleden dolayı hapislik istemiyle dava açıklamasına tepki gösterdi.

 

Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği üyesi, Basın-Sen Başkanı Ali Kişmir’in bir buçuk yıl önce kaleme aldığı makalesine bugün Askeri Suç Yasası kapsamında 10 yıla kadar hapislik istemiyle dava açılmasına tepki gösteren Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği, bu davayı düşünce ve ifade özgürlüğü hakkına karşı tehdit olarak gördüğünü kaydetti.

 

Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği Yönetim Kurulu yaptığı açıklamada, düşünce ve ifade özgürlüğü açısından gazetecilere yönelik ceza davalar açılmasını kabul edilemez bulduğunu vurguladı.

 

Birlik açıklamasında, bugün kamuoyu ile paylaşılan deklarasyonda talep edildiği gibi, gazetecilere ceza davası açılmasına gerekçe gösterilen Ceza Yasası’ndaki “müfsit yayınlar” başlığı kapsamında yasal değişikliğin yapılması beklentisini yineledi.

 

Farklı düşünceleri ifade etmenin gazetecilik mesleğinin temelini oluşturduğuna dikkat çeken Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği, çok sesliliğin Kıbrıs Türk demokrasisi için de olmazsa olmazlardan biri olduğu vurguladı.

 

 

KTGB Yönetim Kurulu

 

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