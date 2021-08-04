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Gazeteciler Cemiyeti, Türkiye’de Devam Eden Yangınlar Dolayısıyla Dayanışma Mesajı Yayımladı

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Gazeteciler Cemiyeti, Türkiye’de Devam Eden Yangınlar Dolayısıyla Dayanışma Mesajı Yayımladı
Gazeteciler Cemiyeti, Türkiye’de Devam Eden Yangınlar Dolayısıyla Dayanışma Mesajı Yayımladı

Kıbrıs Türk Gazeteciler Cemiyeti, son günlerde Türkiye ve Kıbrıs’ın değişik bölgelerinde meydana gelen yangınlardan “büyük bir üzüntü” duyduklarını açıkladı.

Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Reşat Akar, “Türkiye’nin mali yönden KKTC’ye ihtiyacı olmasa da, Kıbrıslı Türkler olarak dayanışmamızı her şekilde göstermeliyiz” dedi.

Akar açıklamasında, KKTC’nin de yangınları önleme ve erken müdahale konusunda “ciddi önlemler” alması gerektiğine işaret ederek, “itfaiyenin güçlendirilmesi” çağrısında bulundu ve şunları söyledi:

“Son günlerde yaşanan yangınlara ve itfaiyemizin müdahalesine baktığımız zaman; teknolojik açıdan yaşanan sıkıntıları bir kez daha görmüş olduk. Böylesi önemli bir konuda bugüne kadar gerekli yatırımların yapılmaması ve önlemlerin alınmaması hepimizi üzmektedir. Bundan sonraki süreçte yapılması gerekenler konusunda gerek hükümetimizin gerekse parlamentomuzun ciddi kararlar üretmesini ve önemli adımların atılmasını gerekli görmekteyiz. Ayrıca önemli sivil toplum örgütlerinin de maddi ve manevi destekle bu konuyu gündeme almalarının gerekli olduğunu düşünüyoruz.”

Akar’ın Türkiye’nin değişik bölgelerinde meydana gelen ve halen devam eden yangınları “büyük bir üzüntü” ile izlediklerini belirtiği mesajında şu ifadelere yer verildi:

“Anavatan Türkiye’nin yangınların neden olduğu yaraları kısa sürede saracağına ve mağduriyetleri gidereceğine olan inancımız tamdır. Türkiye büyük ve güçlü bir ülkedir. Dayanışma içerisinde yangın felaketinden kaynaklanan sorunları çözeceğini biliyoruz. Kıbrıs Türk halkı olarak bizler de anavatandaki kardeşlerimizle dayanışmayı en üst seviyeye çıkarmalı ve maddi manevi her türlü olanaklarımızla Türk halkının yanında olduğumuzu göstermeliyiz. Yardım ve dayanışma kampanyalarının ise bir merkezden yürütülmesinin daha etkili olacağını düşünmekteyiz. Yürütülecek olan her türlü yardım faaliyetine destek olacağımızı belirtir, büyük Türk milletine geçmiş olsun dileklerimizi iletiriz.”

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